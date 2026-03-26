“AI가 사용법까지 척척”…삼성 비스포크 AI 콤보, ‘성능·편의성’ 다잡았다

AI가 옷감별 맞춤형 세탁·건조 코스 추천

제품 사용법부터 일상 질문까지 음성 대화로

국내 최고 수준 '세탁 25kg·건조 20kg' 구현

세탁·건조 69분 완성, 신혼가전 수요 집중 공략

1111 0 임성택 삼성전자 한국총괄이 26일 삼성 강남에서 열린 미디어 브리핑에서 일체형 세탁건조기 '비스포크 AI 콤보' 신제품을 소개하는 모습./연찬모 기자

"빅스비, 열 교환기 청소하는 방법 알려줘"삼성전자 일체형 세탁건조기 '비스포크 AI 콤보'가 더 똑똑하고 강력해졌다. 업그레이드 된 AI 음성비서 '빅스비'가 세탁부터 탈수, 건조 전 과정을 책임지는 것은 물론, 제품 사용법까지 대화를 통해 알려준다. 세탁·건조 시간 등 하드웨어 성능도 국내 최고 수준을 갖췄다. 전작 대비 용량 증가에도 단 69분 만에 세탁과 건조를 모두 마친다. 삼성전자는 가파르게 증가하는 신혼가전 수요를 타깃으로, 국내 일체형 세탁건조기 시장 점유율을 확대해 나간다는 구상이다.삼성전자는 26일 서울 서초구 삼성 강남에서 신형 비스포크 AI 콤보를 소개하는 미디어 브리핑을 열었다. 2024년 일체형 세탁건조기 시장에 뛰어든 이후 세 번째로 선보이는 제품이다. 이날 임성택 한국총괄은 "과거 TV와 냉장고가 주류 신혼가전이었다면, 이제는 세탁건조기가 가장 중요한 제품이 됐다"며 "2년 전 처음 선보인 이후 공간·시간·에너지 효율성을 모두 갖춘 제품으로 평가받으면서 시장 트렌드를 완전히 바꿨다"고 말했다.이번 3세대 제품은 소프트웨어와 하드웨어 성능 전반에서 큰 폭의 개선이 이뤄졌다. 소프트웨어 측면에선 한층 고도화된 빅스비를 탑재해 이용 편의성을 크게 향상시켰다. AI가 옷감별 맞춤형 세탁·건조 코스를 추천하는 동시에 열 교환기 교체 등 사용법이나 일상 질문에 대해서도 음성 대화가 가능하다. 이전 세대에서 호평을 받았던 '오토 오픈 도어+' 기능도 강화됐다. 빅스비를 통해 음성만으로 간단히 문을 열어 습기를 배출할 수 있다. 스마트홈 플랫폼 '스마트싱스' 기반의 유기적 연결을 통해 비스포크 AI 콤보에서 다른 가전 기기까지 제어할 수 있다.하드웨어 성능 개선도 주목할 부분이다. 건조 용량의 경우 1세대와 비교해 5㎏ 늘어난 20㎏의 국내 최대 용량을 구현했고, 세탁·건조 시간도 30분 줄어든 69분(쾌속코스 기준)으로 빨라졌다. 일주일에 세 번 이용한다고 가정했을 때 1년이면 3.3일의 시간을 절약하는 셈이다. 이는 탈수 단계부터 목표 온도까지 빠르게 높일 수 있는 '프리히트' 방식을 신규 적용한 결과다. 건조 시간을 줄이면서 열에 의한 옷감 손상을 최소화하고, 소비전력도 최대 35% 절감할 수 있다. 건조 시간 단축에 따른 열 관리 우려도 해소했다. 새로 탑재한 '부스터 열 교환기'가 기존 메인 열 교환기와 함께 열 방출을 도와 성능 저하 없이 작동 가능하단 게 회사 측 설명이다. 성종훈 DA사업부 의류케어개발그룹장은 "이번 비스포크 AI 콤보는 그동안 삼성전자가 다양한 고객의 니즈를 충족시키기 위해 개발한 모든 기술이 집약된 혁신 제품"이라고 강조했다.핵심 타깃은 신혼가전 수요다. 삼성전자에 따르면 국내 신혼가전 시장에서 일체형 세탁건조기 구매 비중은 2024년 35%에서 지난해 46%로 눈에 띄게 증가했다. 삼성전자는 올해 60%까지 늘어날 것으로 내다봤다. 신혼가전 수요 공략을 위한 특별 혜택을 마련한 것도 이 같은 이유에서다. 온라인몰에 혼수 전용 플랫폼을 구축하는 한편, 오프라인 매장 160곳에 전문 컨설턴트를 배치할 계획이다. 웨딩전문 스토어도 청담점을 시작으로 주요 지방 거점까지 늘려갈 방침이다.성 그룹장은 "비스포크 AI 콤보는 매년 원포인트업 성장을 이어왔다. 지난해 연간 글로벌 매출은 전년 대비 50%, 국내는 36% 성장했다"며 "국내 드럼세탁기와 건조기 시장에서 일체형 세탁건조기가 차지하는 비중도 2024년 21%에서 지난해 25%까지 늘어나는 등 새로운 기준이 되고 있다"고 말했다. 이어 "앞으로도 고객 사용경험 개선을 위한 지속적인 연구개발을 통해 삶의 질을 높이는 제품들을 선보일 것"이라고 밝혔다.