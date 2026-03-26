명노현 LS 부회장 “전력 인프라 호황 기회로…LS 미래가치 높인다”

26일 정기주총서 올해 경영 전략 방향 제시

지난해 최대 실적…올해도 선제적 대응

주력 사업 수익 극대화·신사업 안정화·AI 혁신 제시

명노현 LS 부회장이 26일(목), 용산LS타워에서 제57기 정기주주총회에서 인사말을 하고 있다 0 명노현 LS 부회장이 26일 LS타워에서 열린 제57기 정기주주총회에서 인사말을 하고 있다./LS

명노현 LS 부회장이 26일(목), 용산LS타워에서 제57기 정기주주총회에서 인사말을 하고 있다. 0

"지난해 LS는 전력 슈퍼사이클 흐름 속에서 사상 최대 실적을 달성했습니다. 올해 글로벌 경영환경의 불확실성이 커지는 가운데, LS는 선제적으로 대응해 'LS의 미래 가치를 진일보' 시키겠습니다."26일 명노현 LS 부회장은 서울 용산구 LS타워에서 열린 제57기 정기 주주총회에서 이같이 밝히며 올해 경영 전략 방향을 제시했다. LS는 지난해 연결 기준 매출 31조8700억원, 영업이익 1조525억원을 기록하며 사상 최대 매출과 2년 연속 영업이익 1조원 이상을 달성했다.명 부회장은 "전 세계적으로 전력시장 호황이 이어질 것으로 전망되는 가운데 국내에서는 서해안 에너지 고속도로 추진과 AI 산업 확대 등 새로운 사업 기회가 창출될 것으로 기대된다"며 "반면 미국의 대외정책 변화, 인플레이션 장기화 등 글로벌 경영환경의 불확실성은 더욱 커질 것으로 예상된다"고 말했다.이어 "LS는 이러한 경영 환경에 대응해 리스크를 선제적으로 관리하며 냉철한 판단과 신속한 실행으로 'LS의 미래 가치 진일보' 시킬 계획"이라고 강조했다.이를 위해 LS는 주력 사업에서의 성장과 수익 극대화, 신사업의 조기 안정화와 시장·공급망 다변화, AI 기반 혁신 추진 등 세 가지를 중점적으로 추진한다.명 부회장은 "전 세계 전력 인프라 수요는 여전히 견고할 것이기에 LS일렉트릭과 LS전선의 전력망 관련 제품들의 해외 사업 확대를 지속적으로 확대해 나갈 것"이라며 "미국 전력 시장에서는 해저케이블 공장 및 부스덕트 공장 건립, 배전반 공장 확대 등 현지화 투자를 안착시켜 글로벌 경쟁력을 확보하겠다"고 밝혔다.또 "배터리 소재 및 전기차 부품 사업을 조기에 안정화시켜 실질적인 성장동력으로 육성하고, 공급처와 사업 포트폴리오를 다변화해 공급망 리스크 대응력을 강화하겠다"고 말했다.이어 "AI 기반의 업무 혁신과 생산성 향상을 전 영역에 정착시켜 지속 가능한 경쟁력을 확보해 나가겠다"고 덧붙였다.