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[포토] 기자회견장 향하는 주호영 국회부의장

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이병화 기자

승인 : 2026. 03. 26. 15:49

6·3 지방선거 국민의힘 대구시장 후보 공천에서 배제된 주호영 국회부의장이 26일 국회 소통관에서 공천관리위원회의 대구시장 경선 공천 배제(컷오프)와 관련 기자회견을 갖기 위해 입장하고 있다. 주 부의장은 이날 서울남부지법에 국민의힘을 상대로 공천배제결정 효력정지 가처분 신청을 냈다.
이병화 기자

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