송호준 에코프로 대표 “초격차 지위 공고히”…미래 전략 제시

26일 제28기 정기주총 개최

기술 리더십 강화 등 3대 경영 목표 발표

배터리 리사이클 등 신사업 확대 의지

20260326_134630418_94478 0 송호준 에코프로 대표이사가 26일 에코프로 본사에서 열린 제28기 정기 주주총회에서 주주들을 대상으로 인사말을 하고 있다./에코프로

에코프로가 초격차 기술력 확보와 글로벌 공급망 최적화를 앞세워 중장기 성장 전략을 제시했다.26일 송준호 에코프로 대표는 충북 오창 본사에서 열린 제28기 정기 주주총회에서 기술 리더십 강화, 글로벌 밸류체인 최적화, 경영 효율화 등 3대 경영 목표를 발표했다.송 대표는 기술 리더십 및 차세대 소재 시장 선점과 관련해 "하이니켈 분야의 초격차 지위를 공고히 유지하는 것은 물론 전고체 및 소듐이온 배터리 등 차세대 소재에 대한 기술력을 강화하고 상용화를 앞당기겠다"고 밝혔다.리사이클 기술 고도화를 통해 배터리 전 생애 주기를 통합 관리하는 신사업 추진 의지도 내비쳤다. 삼원계 배터리는 니켈·코발트·망간 등 주요 금속을 90% 이상 회수할 수 있어 '도시 광산'으로서 가치가 부각되고 있다. 에코프로는 이를 위해 신재생 에너지 사업 등을 사업 목적에 추가하는 정관 변경 안건을 주주총회에서 의결했다.올해 에코프로는 인도네시아 니켈 제련소 투자를 더욱 확대한다. 이를 통해 광물부터 양극소재로 이어지는 밸류체인의 경쟁력을 최적화하고 궁극적으로 헝가리, 포항 등에서 생산되는 양극소재의 가격 혁신을 일궈낼 방침이다.송 대표는 "작년 인도네시아 IMIP 니켈 제련소 투자에 이어 올해에는 2단계 투자인 IGIP 프로젝트를 주도하며 광물 제련에서 최종 제품까지 이어지는 가치사슬을 더욱 정교하게 완성하겠다"며 "지난해 완공한 헝가리 공장의 생산 효율을 극대화하여 역내 규제에 선제적으로 대응하고, 유럽 시장에서 확고한 1위 기업으로 자리매김하겠다"고 말했다.송 대표는 이차전지 업황 둔화가 전망되는 가운데 지속 성장을 위한 경영 효율 의지도 밝혔다. 가족사 간 중복 업무 통폐합 등 경영 효율화를 적극 추진해 나간다는 계획이다.한편 에코프로는 이날 주주총회에서 재무제표 승인과 정관 변경, 이사 및 감사위원 선임, 보수 규정 제정 등 주요 안건을 원안대로 가결했다.