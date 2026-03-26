전남·광주 통합특별시장 경선 후보 재산 ‘최대 37억·최소 3억’…격차 30억 넘어

평균 19억대…부동산·금융자산 ‘복합 보유’ 뚜렷

전남광주통합 특별시장 0 더불어민주당 전남광주통합특별시장 경선 후보 (왼쪽부터)강기정, 김영록, 민형배, 신정훈, 주철현./후보 선거캠프

더불어민주당 전남·광주 통합특별시장 경선에 나선 5명의 재산 규모가 최대 37억원에서 최소 2억9900만원으로 나타나, 후보 간 차이가 30억원 이상 벌어지는 것으로 집계됐다.26일 정부 공직자윤리위원회가 공개한 정기 재산변동 신고 내역에 따르면, 경선 후보들의 평균 재산은 약 19억 4000만원 수준으로, 대부분이 주택과 토지, 예금 등 다양한 자산을 복합적으로 보유한 것으로 나타났다.재산 규모는 주철현 후보가 37억원으로 가장 많았고, 김영록 후보가 27억 934만원으로 뒤를 이었다. 이어 민형배 후보 18억 3000만원, 강기정 후보 11억 7500만원 순으로 나타났으며, 신정훈 후보는 2억 9900만원으로 가장 적었다.가장 많은 재산을 신고한 주철현 후보는 서울 서초구 아파트와 전남 여수 지역 전세 주택, 나주·여수 일대 토지 등을 포함해 부동산 자산 비중이 높은 것으로 나타났다. 김영록 후보 역시 서울 용산구 아파트 가격 상승이 반영되며 전체 재산 증가를 이끌었다.민형배 후보는 광주와 서울에 걸친 부동산과 함께 예금 등 금융자산을 고르게 보유한 것이 특징이다. 강기정 후보는 자산 규모 변화는 크지 않았으나 배우자 명의 아파트 가격 상승이 일부 반영됐다.반면 신정훈 후보는 자가 주택 없이 토지와 금융자산 중심의 자산 구조를 보였으며, 전체 규모도 다른 후보들에 비해 상대적으로 낮은 수준에 머물렀다.이번 재산 신고는 후보 본인뿐 아니라 배우자와 직계가족 명의의 부동산, 예금, 증권, 채무 등을 모두 포함한 것으로, 향후 경선 과정에서 후보 간 경제적 배경과 자산 구조가 유권자 판단의 주요 변수로 작용할지 주목된다.