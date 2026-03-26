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전남 시·군 단체장 재산 명현관 해남군수 70억여원 1위

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무안 이명남 기자

승인 : 2026. 03. 26. 16:56

우승희 영암군수는 2억여 원 신고 가장 적어
전남도
22개 시·군 기초단체장 가운데 권한대행 체제를 제외한 20개 시·군 단체장의 재산 규모와 증감 현황./정부 공직자윤리위원회가 관보
정부 공직자윤리위원회가 공개한 정기 재산변동 신고 결과, 전남 주요 공직자들의 재산 규모와 증감 현황이 엇갈린 것으로 나타났다.

26일 관보에 따르면 김영록 전남지사는 총 27억원의 재산을 신고해 전년(26억 2000만원)보다 약 8000만원 증가했다. 이는 배우자와 공동 소유한 서울 용산구 아파트 공시가격 상승이 주요 요인으로 분석된다.

김태균 전남도의회 의장은 13억 6000만원을 신고해 전년(16억 9000만원)보다 3억 3000만원 감소했다. 금융채무 증가가 전체 재산 감소에 영향을 미친 것으로 나타났다.

강위원 전남도 경제부지사는 영광 묘량면 토지와 광주 서구 치평동 전세 임차권 등을 포함해 약 1억 2000만원의 재산을 신고했다.

정순관 전남도 자치경찰위원장은 일부 주식 처분에도 불구하고 전체 재산이 38억 4000만원에서 39억원으로 약 6000만원 증가한 것으로 집계됐다.

전남도의회 의원 가운데서는 이동현 의원이 가장 많은 재산을 보유한 것으로 나타났다. 이동현 의원은 본인과 배우자 명의의 토지 자산 등을 포함해 총 159억 4000만원을 신고했다.

한편 전남 22개 시·군 단체장들의 재산 현황도 함께 공개됐다.

명현관 해남군수는 이번 재산 신고에서 70억 1983만원을 기록하며 전남 기초단체장 가운데 가장 많은 재산을 보유한 것으로 나타났다. 반면에 우승희 영암군수는 2억 5384만원을 신고해 재산이 가장 적었다.
이명남 기자

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