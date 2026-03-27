주호영, ‘무소속 출마’에 한동훈 연대 가능성…“가처분 인용 가능성 높아”

"한동훈 측 참모들과 우리 비서진들 연락 중"

"무소속 출마 시 한동훈과 협력할 수밖에…

수성갑 오면 저의 도움을 받아야할 것"

주호영-10 0 6·3 지방선거 국민의힘 대구시장 후보 공천에서 배제된 주호영 국회부의장이 26일 국회 소통관에서 공천관리위원회의 대구시장 경선 공천 배제(컷오프)와 관련 기자회견을 하기에 앞서 인사하고 있다. 주 부의장은 이날 서울남부지법에 국민의힘을 상대로 공천배제결정 효력정지 가처분 신청을 냈다. /이병화 기자

주호영 국민의힘 의원이 27일 대구시장 경선 컷오프에 대한 법원 가처분 심문을 앞두고 무소속 출마 가능성과 함께 한동훈 전 대표와의 연대 카드까지 꺼내 들었다. 아울러 이번 가처분이 기각될 경우 공천 절차에 대한 추가 가처분 가능성도 시사했다.주 의원은 이날 오전 한 유튜브 채널에 출연해 "가처분이 받아들여질 확률이 대단히 높지만, 만약의 경우를 대비해 무소속 출마를 포함한 모든 경우의 수를 준비하고 있다"며 "안 받아들여지면 무소속을 생각한다"고 밝혔다.이어 "팔이 안으로 굽는다는 말이 있지만 형식적인 절차에 있어서 전혀 요건을 갖추지 못했고, 자신과 이 당이 정한 컷오프 기준 어디에도 해당되지 않는다"며 "이게 무슨 자존심·명분(문제로) 보는데, 제 개인을 위해서 싸우는 측면은 얼마 되지 않는다"고 말했다.주 의원은 공천 배제 결정 효력정지 가처분이 받아들여지지 않을 경우, 공천 절차를 겨냥한 추가 가처분 신청 가능성을 시사했다. 법원이 이번 가처분을 기각하더라도, 추가 소송으로 공천 절차 자체를 계속 막겠다는 압박으로 해석된다.그는 이정현 공천관리위원장을 겨냥해 "지금 광주시장 준비하러 나간다고 했다가 공관위원장 하라니까 올라온 것 아닌가"라며 "법원의 가처분이 받아들여졌는데 따르지 않으면 공천 절차 정지 가처분이 또 있을 수 있다. 이는 선거도 망치고, 당도 망치고, 말이 안 되는 것"이라고 말했다.아울러 당 안팎에서 제기된 '직무 소홀' 비판에 대해서는 "저처럼 부의장직을 열심히 수행한 사람은 없다"며 "몇 시간 들어가서 사회 봐주는 것은 가장 쉬운 일"이라고 주장했다.그는 지난달 발생한 '필리버스터 사회 거부' 사태에 대해 "국회의장이 사고로 사회를 못 볼 때 부의장이 대신하게 돼 있다"며 여당의 무더기 입법 강행과 과도한 일정 속에서 책임 부담까지 고려한 불가피한 선택이었다는 입장을 밝혔다.그러면서 자신의 비서진이 한 전 대표 측과 접촉하고 있다며, 무소속 출마 시 연대 가능성을 거듭 내비쳤다.그러면서 "저를 돕는 참모진들과 한 전 대표 측근들과 이야기를 좀 하는 것으로 알고 있다"며 "저하고 직접 만나거나 이야기 나눈 일은 아직까지 없다"고 말했다.특히 "제가 무소속으로 출마하면 (대구)수성갑에 재보궐 선거가 생기고, 거기에 한 전 대표가 오면 무소속끼리 협력할 수밖에 없지 않겠느냐"며 "더구나 제 지역에 한 전대표가 오게 된다면 제 지지자들이 엄청나게 많으니까 저의 도움을 받아야할 것"이라고 말했다.해당 발언은 한 전 대표 측과의 연대 가능성을 열어두면서도, 협력 구도에서 주도권이 자신에게 있다는 점을 강조한 것으로 해석된다.