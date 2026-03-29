김철우, 보성군수 3선 도전 선언…“중단 없는 발전 이어가겠다”

‘검증된 성과’로 전남광주특별시 ‘남해안 거점’ 도약 약속

주월산 실버타운, 공공기관 유치 등 보성 미래 설계할 ‘5대 비전’ 발표

김철우 보성군수 0 김철우 보성군수 예비후보가 28일 보성읍 소재 선거사무소에서 개소식을 열고 보성군수 3선 출마를 공식화 하고 있다./ 이명남 기자

김철우 보성군수 0 김철우 보성군수 예비후보가 28일 선거 사무소를 개소하고 3선 도선을 공식화 하고 있다. 왼쪽부터 문금주 국회의원, 김철우 예비후보, 송영길 민주당 전 당대표 ./ 이명남 기자

더불어민주당 김철우 보성군수 예비후보가 28일 보성읍 선거사무소에서 개소식을 열고 제9대 지방선거 보성군수 3선 도전을 공식 선언했다.이날 개소식에는 송영길 전 대표와 문금주를 비롯해 지지자와 지역 주민들이 참석했다. 김 예비후보는 연단에 올라 보성의 중단 없는 발전과 '1등 보성' 완성을 향한 의지를 밝혔다.송 전 대표는 "그동안의 경력과 성과를 바탕으로 보성의 발전에 더 기여할 수 있기를 기대한다"며 "보성의 비전과 지속적인 발전을 위해 새로운 도약이 필요하다"고 말했다.김 예비후보는 출마 선언에서 지난 8년간의 성과를 강조했다. 그는 "군민과 함께 보성군 개청 이래 최대 규모인 예산 8000억원 시대를 열었고, 10년 숙원사업이던 보성읍 도시가스 공급과 율포항 국가어항 지정 등을 해결했다"고 밝혔다.또 국민권익위원회가 주관한 공공기관 종합청렴도 평가에서 4년 연속 1등급을 받은 점을 언급하며 행정의 투명성과 추진력을 함께 갖춘 군정 운영을 이어가겠다고 말했다.김 예비후보는 전남·광주 통합특별시 출범 논의에 맞춰 보성을 남해안 거점도시로 키우기 위한 70개 공약 가운데 5대 핵심 비전도 제시했다.주요 내용은 주월산 복합 실버타운 조성, 농·수협 중앙회 등 공공기관 보성 이전, 보성읍·벌교읍 KTX역 중심 남해안 관광 플랫폼 구축, AI 기반 체류형 스마트팜 조성 등이다.김 예비후보는 "서남리 종합복지 휴양타운과 보성역 지원, 벌교역 숙박과 쇼핑이 가능한 시설 조성 등을 추진하겠다"며 "법적 범위 안에서 햇빛연금도 받을 수 있도록 하겠다"고 말했다.이어 "어디에 내놓아도 자랑스러운 보성을 만들겠다"며 "아이들이 어느 곳에 가서도 당당하게 보성을 말할 수 있는 지역을 만들겠다"고 밝혔다.김 예비후보는 "내가 태어난 보성, 부모가 살고 있는 보성을 위해 모든 것을 바치겠다는 초심을 끝까지 지키겠다"며 지지를 호소했다.