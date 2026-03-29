부산시장 경선 막 올랐다…박형준·주진우, 같은 날 개소식

KakaoTal 0 박형준 부산시장(왼쪽)과 주진우 의원이 28일 오는 6.3 지방선거 경선 사무소를 열고 선거전에 돌입했다./조영돌 기자

오는 6.3 지방선거 부산시장 자리를 놓고 국민의힘 내 '현직 프리미엄'과 '젊은 혁신'이 정면충돌했다.박형준 부산시장과 주진우 의원이 28일 각각 선거사무소 개소식을 열고 본격적인 경선 가도에 올랐다.박 시장은 이날 개소식에서 "부산을 손흥민 선수와 같은 '월드 클래스' 도시로 만들겠다"며 시정 연속성을 강조했다. 현장에는 부산 지역 국회의원들과 정의화 전 국회의장 등 원로들이 대거 참석해 '대세론'에 힘을 실었다.같은 날 부산시청 맞은편에 둥지를 튼 주진우 의원은 '변화와 혁신'을 키워드로 내걸었다. 주 의원은 박 시장에 대한 예우를 갖추면서도 "치열하게 경쟁해 반드시 승리하겠다"며 세대교체론을 정조준했다.국민의힘 부산시장 후보는 앞으로 두 차례 토론회를 거쳐 오는 11일 최종 후보를 확정한다.더불어민주당도 부산시장 후보 2인에 대한 경선을 공식 발표하고 본격적인 선거전에 돌입했다.전재수, 이재성 후보 2인을 대상으로 토론회와 여론조사를 거쳐 다음 달 초 부산시장 후보를 결정한다는 방침이다.여야 부산시장 경선 후보들이 확정되면서 그 어느 때보다 뜨거울 것으로 예상되는 6.3 지방선거 부산시장 선거전의 막이 올랐다.