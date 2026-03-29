서울시, 위기가구에 임차보증금 725만원·긴급비 100만원 지원

임차보증금 가구당 725만원…30일부터 접수
시는 올해 희망온돌 위기긴급기금 20억원을 투입해 임차보증금 지원에 7억6000만원, 취약계층 지원에 12억4000만원을 배정했다고 29일 밝혔다. 지원 대상은 서울에 거주하는 기준중위소득 120% 이하 가구 중 주소득자의 사망·재해·범죄피해·중증질환·실직 등으로 긴급한 위기에 처한 취약계층이다.
서울형 임차보증금 지원사업은 주거위기가 발생한 가구에 가구당 최대 725만원까지 임차보증금을 지원한다. 부채가 있는 지원 대상자는 서울시복지재단 서울금융복지상담센터와 연계해 신용 회복과 파산절차 등 빈곤 탈출을 위한 추가 서비스를 함께 제공한다. 신청은 30일부터 동주민센터 등에서 받는다.
취약계층 위기가구 지원사업은 긴급복지지원 등 공적 지원을 받지 못한 위기가구에 생계비·주거비 등 가구당 최대 100만원까지 지원한다. 단 의료비는 개인 기준으로 가구당 최대 3인까지 300만원을 지원받을 수 있다. 다음 달 말부터 종합사회복지관, 노인복지관, 장애인복지관 등 서울 시내 110여 개 거점 기관을 통해 신청·접수를 진행한다. 김홍찬 시 돌봄고독정책관은 "민관이 함께 사회 안전망을 촘촘히 구축해 복지사각지대가 해소될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.