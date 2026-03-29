[포토] 박상용 검사 통화 녹취 공개

쌍방울 대북송금 사건 당시 이화영 전 경기도 평화부지사 변호인이었던 서민석 변호사와 더불어민주당 전용기·김동아 의원이 29일 국회에서 긴급 기자간담회를 열고 당시 박상용 검사와 통화를 한 녹취록 등을 공개하고 있다.