민주당, 광주서 정책배심원 토론회…“특별시 성공” 공약 맞대결

3차 권역별 토론회 개최

전남광주특별시장 경선 권역별 토론회<YONHAP NO-5938> 0 더불어민주당 전남광주특별시장 후보들이 29일 광주 동구 조선대학교에서 권역별 정책배심원 토론회에서 발언하고 있다./연합

더불어민주당 전남광주통합특별시장 후보들이 특별시 성공과 지역소멸 위기 극복 방안을 놓고 사흘째 권역별 토론회를 이어갔다. 이번 경선에서 처음 도입된 정책배심원 토론회에서 후보들은 산업 육성과 특별시 발전 전략을 두고 치열한 논의를 벌였다.더불어민주당은 29일 광주 동구 조선대학교 서석홀에서 전남광주통합특별시장 후보 선출을 위한 광주권 정책배심원 심층토론회를 열었다. 이날 토론회에는 신정훈·민형배·주철현·강기정·김영록 후보(기호순)가 참석해 정견을 발표하고, 추첨으로 선정된 정책배심원단의 질문에 답했다.정책배심원단은 후보들에게 1호 공약과 비전, 산업 육성, 환경 정책, 일자리 창출 방안 등을 물었다. 이에 후보들은 통합 시대를 맞아 광주가 교육과 문화, 첨단산업, 생태계가 어우러진 세계적 스마트도시로 도약해야 한다고 한목소리를 냈다.신정훈 후보는 "기술을 연구하고 사람·기술·일자리를 연결하는 산업 생태계를 만드는 것이 중요하다"며 "기업뿐 아니라 인재와 기술, 기업이 함께 어우러지는 도시를 만들겠다"고 밝혔다. 이어 "광주전남 통합 광역행정도시를 만들어 어디에 살아도 불편함이 없는 1시간대 교통망을 구축하겠다"고 말했다.민형배 후보는 "1호 공약은 시민주권정부"라며 "주민참여예산제, 시민의회, 주민총회 등을 통해 시민이 결정하는 행정을 실현하겠다"고 강조했다. 이어 "전남광주 통합특별시를 서울보다 경쟁력 있는 세계적 도시로 만들겠다"고 밝혔다.강기정 후보는 "1호 공약은 특별시민수당"이라며 "두 번째는 꿈의 암 치료기인 중입자 가속기를 가족병원에 유치하는 것"이라고 설명했다.김영록 후보는 "1호 공약은 반도체 3축 육성이었지만, 지금은 영순위 공약이 하나 생겼다"며 "중동 사태로 석유값이 오르고 쓰레기봉투 대란까지 발생하는 상황에서 비상경제상황실을 곧바로 설치해 지역경제와 중소기업인, 자영업자, 취약계층을 돌봐야 한다"고 말했다.주철현 후보는 "가장 중요한 공약은 전남과 광주가 나란히 통합하고 골고루 성장하는 것"이라며 "전남의 넓은 영토와 재생에너지 자원을 광주의 도시 인프라, 인적 네트워크와 결합해 에너지·인공지능·첨단모빌리티·문화관광 등 새로운 경제축을 만들어야 한다"고 강조했다.