서울시 “민주당, 민간 유람선 멈춤 빌미로 의도적 프레임 조작”

"시민 불안 정치적으로 이용" 비판

결항 안내문 놓인 한강 유람선 선착장<YONHAP NO-5464> 0 서울 영등포구 유람선 선착장에 결항 안내문이 놓여 있다. /연합

서울시는 29일 더불어민주당이 전날 한강에서 발생한 민간 유람선의 멈춤 사고를 두고 오세훈 시장을 비판하며 시가 추진 중인 한강버스 운영 중단을 요구한 데 대해 "사실 관계를 왜곡한 정치공세이자 의도적 프레임 조작"이라며 강한 유감을 표명했다.이민경 시 대변인은 29일 '민주당은 저열한 한강 우려먹기 중단하라'라는 제목의 입장문을 내고 "민간 유람선 운항 과정에서 발생한 멈춤 사고를 두고, 공공 교통정책인 한강버스까지 끌어들여 '즉각 중단', '수사 대상' 운운하는 것은 사실관계를 왜곡한 정치공세이자, 의도적인 프레임 조작"이라고 밝혔다.이 대변인은 "더욱 심각한 것은 시민 안전이나 재발 방지에 대한 책임 있는 논의는 외면한 채 오로지 선거를 앞두고 '서울시장 때리기'에만 몰두하고 있다는 점"이라며 "시민의 안전을 걱정하는 것이 아니라, 시민의 불안을 정치적으로 이용하고 있다는 비판을 피하기 어려울 것"이라고 비판했다. 이어 "민간 선박에서 발생한 멈춤 사고를 근거로 특정 정책의 전면 중단과 수사까지 요구하는 것은 책임 있는 공당의 언어라 보기 어려운 수준의 선동"이라고 지적했다.또 "이런 논리라면 향후 한강에서 발생하는 모든 선박 관련 문제를 특정 정책과 연결해 정치공세를 이어가겠다는 것인지 되묻지 않을 수 없다"고 꼬집었다.그러면서 이 대변인은 "서울시는 관리청으로서 이번 사고에 대해 엄정하게 조사하고, 결과에 따라 유도선법상 안전운항 위반 여부를 철저히 판단해 필요한 행정조치를 취할 것"이라며 "재발 방지를 위한 점검과 관리·감독을 한층 강화하겠다"고 강조했다.