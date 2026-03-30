5년 간 대한민국 대표 통합암치료 거점 병원으로 지위 확보

현대 의학적 암 치료와 근거 중심 보완의학 결합 최적 치료

지샘병원, 대한통합암학회 ‘통합암 인증기관’ 선정-단체사진 0 지샘병원 관계자들이 대한통합암학회 '통합암 인증기관 지정 기념식'을 개최하고 축하하고 있다. /지샘병원

효산의료재단 지샘병원이 대한통합암학회(KSIO)로부터 '제10호 통합암(암재활) 인증기관'으로 공식 지정되면서 대한민국을 대표하는 통합암치료 거점 병원으로서의 지위를 확보하게 됐다.'통합암 인증기관'은 현대 의학적 암 치료와 근거 중심의 보완의학을 결합해 환자에게 최적의 치료를 제공하는 의료기관을 엄격히 심사해 지정하는 제도로, 지샘병원은 이번 인증을 통해 공식적인 의료기관으로서의 본격적인 행보를 알렸다.인증 기간은 2026년 3월부터 2031년 2월까지 5년 간이다.지샘병원 '통합암 인증기관'지정을 앞두고 이대희 이사장을 필두로 숙련된 전문 의료진이 유기적인 협진 체계를 구축해왔다.대한통합암학회 통합암 인증기관을 지정받기 위해서는 학회에서 정한 소정의 과정을 이수하는 등 엄격한 자격 요건을 갖춰야 하는데,지샘병원은 통합암치료 인정의 3명과 통합종양 전문가 1명이 상주해 환자 중심의 전인적 치료와 맞춤형 상담을 지원하고 있다.특히 지샘병원은 단순히 질병의 증상을 완화하는 데 그치지 않고, 환자의 신체와 정신, 생활 습관까지 아우르는 '전인적 치료'와 '근거 기반 통합암치료'를 시행하며 환자 중심의 맞춤형 케어를 실천하고 있다.이대희 이사장은 "이번 10호 인증기관 선정은 지샘병원이 오랫동안 쌓아온 통합암치료의 전문성과 신뢰도를 다시 한 번 증명한 결과"라며 "앞으로도 환자들이 암이라는 긴 여정 속에서 최상의 치료와 정서적 지지를 받을 수 있도록 의료 서비스 질 향상에 매진하겠다"고 소감을 밝혔다.