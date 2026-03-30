[지금 영남은] 대한항공, 부산에 2천억 투자…서부산 항공우주 축 커진다

대한항공 부산 투자 본격화

항공우주 거점 확대

서부산 산업지도 변화

clip20260330171032 0 박형준 부산시장(왼쪽)과 우기홍 대한항공 대표이사 부회장이 30일 강서구 ㈜대한항공 부산테크센터에서 투자양해각서를 체결한 후 기념 촬영을 하고 있다./부산시

대한항공이 부산테크센터에 2000억원을 투입해 새 공장을 짓기로 하면서 서부산이 무인기와 민항기 부품 생산을 아우르는 항공우주 거점으로 도약한다.부산시는 30일 강서구 ㈜대한항공 부산테크센터에서 대한항공과 2000억원 규모의 투자양해각서를 체결했다.대한항공은 현재 부산 강서구에서 부지면적 71만7355㎡ 규모의 부산테크센터를 운영하고 있다. 이곳에서는 민항기 부품 설계·개발과 제작, 무인기 개발·생산, 군용기와 민항기 유지보수정비(MRO) 사업이 이뤄지고 있다. 대한항공은 1977년 국내 최초로 항공기 생산을 시작했으며, 최근에는 'DSK 2026'에서 인공지능(AI) 기반 차세대 무인기 기술을 선보이며 무인기 분야 경쟁력을 드러냈다.이번 투자에 따라 대한항공은 부산테크센터 내 유휴부지 3만6364㎡에 연면적 5만2893㎡ 규모의 항공우주 신규 공장을 짓는다. 새 공장은 미래형 무인기 제조, 차세대 민항기 부품 생산, 군용기 개조와 성능 개량 등 기존 항공우주 사업 확장과 신규 사업 대응을 위한 다목적 시설로 활용될 예정이다.시는 이번 투자유치가 지난해부터 대한항공과 이어온 협의의 결실이자, 시의 항공우주 분야 투자유치 가운데 최대 규모라고 설명했다. 대한항공은 지역 항공우주산업 육성 의지와 국가균형발전 정책에 맞춰 부산시 제안에 응답했다는 게 시의 설명이다.시는 특히 무인기 시장이 방산뿐 아니라 AI, 물류, 레저, 관광, 재난, 농업 등 다양한 산업과 맞물리며 성장 가능성이 큰 만큼, 이번 투자가 미래 유망산업을 겨냥한 의미 있는 성과라고 보고 있다.시는 가덕도신공항과 연계해 서부산권 일대에 '부산 미래항공 클러스터'를 구축하고 있으며 이번 대한항공 투자유치는 클러스터 조성의 핵심 기반이자 중심축이 될 것으로 기대한다.또 대규모 앵커기업 투자로 산업단지 조성, 연관 기업 유치, 산업 집적화가 속도를 낼 것으로 시는 본다. 지역 대학과 산업계, 연구기관이 함께하는 협력체계 역시 강화되면서 '대형 모빌리티 부품 조립 복합공정시스템 개발' 등 대한항공과 기획하거나 추진 중인 국가 연구개발(R&D) 과제도 한층 탄력을 받을 것으로 보고 있다.시는 이번 투자를 계기로 미래 항공우주산업 전후방 분야에서 가치사슬을 만들 기업 유치도 계속 확대해 나갈 계획이다.우기홍 대한항공 대표이사 부회장은 "이번 대규모 투자는 대한항공이 세계 무인기 시장을 선도하고 차세대 항공기 제작 역량을 확보하기 위한 전략적 결정"이라며 "부산시와 긴밀히 협력해 부산테크센터를 미래 항공우주 산업의 핵심 거점으로 키우고, 지역 경제 활성화와 국내 항공산업 경쟁력 강화에 힘을 보태겠다"고 말했다.박형준 시장은 "대한항공이 부산 미래항공 클러스터의 앵커기업으로 중심 역할을 할 수 있도록 행정·재정 지원을 아끼지 않을 것"이라며 "이번 투자를 계기로 서부산이 항공우주산업의 중심지로 자리 잡을 수 있도록 생태계를 키우고 기업이 투자하기 좋은 환경을 계속 만들겠다"고 말했다.