[포토] 국회의장 주재 여야 원내대표 회동

우원식 국회의장이 30일 국회에서 열린 의장 주재 여야 원내대표 회동에서 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 천준호 더불어민주당 원내운영수석부대표, 한병도 원내대표, 우원식 의장, 송언석 국민의힘 원내대표, 유상범 원내운영수석부대표.