닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
유통 유통

이커머스 첫 ‘차액보상’…G마켓, 월 2900원 멤버십 내놨다

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260330010009038

글자크기

닫기

차세영 기자

승인 : 2026. 03. 30. 14:22

구매금액 따라 최대 5% 페이백
9년 만에 내놓은 독자 멤버십
적립형에 차액보상 결합
G마켓이 신규 적립형 멤버십 ‘꼭’을 공개하고 사전 가입 프로모션을 진행한다. / G마켓
G마켓이 신규 적립형 멤버십 '꼭'을 공개하고 사전 가입 프로모션을 진행한다. / G마켓
G마켓이 월 이용료 2900원의 적립형 유료 멤버십 '꼭'을 선보인다. 자사 멤버십을 내놓는 것은 약 9년 만이다.

30일 G마켓에 따르면 회사는 오는 4월 23일 정식 출시를 앞두고 '꼭' 멤버십 사전 가입을 진행 중이다.

핵심은 '적립'과 '보장'이다. 회원은 누적 구매 금액에 따라 최대 5%까지 스마일캐시로 돌려받는다. 월 20만원까지는 5%, 20만원 초과부터 320만원까지는 2%가 적용된다. 쇼핑 빈도가 높은 헤비 이용자에게 유리한 구조다. 환금성 상품이나 일부 카테고리를 제외한 전체 카테고리가 대상이다.

여기에 '캐시보장' 혜택을 더했다. 한 달 동안 적립액이 이용료에 못 미치면 차액을 캐시로 보전해준다. 이커머스 중 최초로 선보이는 혜택이다. 예컨대 월 2만원을 구매해 1000원을 적립받을 경우, 회비(2900원)의 차액인 1900원을 추가로 지급하는 방식이다. 구매가 이뤄지지 않은 달에는 월 이용료 전액을 캐시로 돌려준다.

G마켓은 향후 외부 제휴 혜택을 확대하고, 전용 PLCC 카드도 선보일 계획이다.

사전 가입은 이날부터 다음달 20일까지 진행된다. 가입 고객에게는 첫 달 무료 이용과 함께 최대 1만원 한도의 10% 할인 쿠폰이 제공된다.

G마켓 관계자는 "꼭 멤버십은 G마켓을 애용하는 고객을 타깃으로 한 쇼핑 전용 구독서비스로, 쇼핑을 많이 할수록 혜택이 커지는 구조로 설계했다"며 "회비 부담까지 보완해 고객 체감 혜택을 높인 만큼, G마켓 단골 고객들의 많은 관심 바란다"고 말했다.
차세영 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

강남3구·한강벨트 훑는 세무조사 칼날…‘꼼수 탈세’ 임대업자 15명 정조준

미군, 이란 지상전 옵션 가시화…호르무즈 7개 섬 공략론에 이란 “불태운다” 경고

“패배한 적수 아니다”…이란, 4주 공습 속 미사일 유지·경제는 버텨

트럼프 “이란 석유 확보” 노골화…하르그섬 점령 검토 속 협상 병행

BMW M, 반세기 기술 축적…트랙 DNA로 완성된 고성능 브랜드

[MZ기자들의 패션톡톡] 출근도 데이트도 OK…지오지아 비즈니스 캐주얼 체험기

파키스탄서 이슬람 4개국 외무장관 회담…미·이란 직접 협상 초읽기

지금 뜨는 뉴스

랜쇼페 vs 메가통큰…‘金겹살’ 어디가 더 저렴할까

가까운 해외서 즐기는 여유…다시 뜨는 ‘홍콩 여행’

피카소 작품 여의도로 온다…퐁피두센터 한화 6월 개관

PHEV 얹히고 무게중심 높은데… “여전히 ‘M’ 답다”

“간장치킨은 눅눅하다?”…bhc ‘쏘이갈릭킹’ 직접 먹어보니