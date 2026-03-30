이커머스 첫 ‘차액보상’…G마켓, 월 2900원 멤버십 내놨다

구매금액 따라 최대 5% 페이백

9년 만에 내놓은 독자 멤버십

적립형에 차액보상 결합

G마켓이 신규 적립형 멤버십 ‘꼭’을 공개하고 사전 가입 프로모션을 진행한다. / G마켓 0 G마켓이 신규 적립형 멤버십 '꼭'을 공개하고 사전 가입 프로모션을 진행한다. / G마켓

G마켓이 월 이용료 2900원의 적립형 유료 멤버십 '꼭'을 선보인다. 자사 멤버십을 내놓는 것은 약 9년 만이다.30일 G마켓에 따르면 회사는 오는 4월 23일 정식 출시를 앞두고 '꼭' 멤버십 사전 가입을 진행 중이다.핵심은 '적립'과 '보장'이다. 회원은 누적 구매 금액에 따라 최대 5%까지 스마일캐시로 돌려받는다. 월 20만원까지는 5%, 20만원 초과부터 320만원까지는 2%가 적용된다. 쇼핑 빈도가 높은 헤비 이용자에게 유리한 구조다. 환금성 상품이나 일부 카테고리를 제외한 전체 카테고리가 대상이다.여기에 '캐시보장' 혜택을 더했다. 한 달 동안 적립액이 이용료에 못 미치면 차액을 캐시로 보전해준다. 이커머스 중 최초로 선보이는 혜택이다. 예컨대 월 2만원을 구매해 1000원을 적립받을 경우, 회비(2900원)의 차액인 1900원을 추가로 지급하는 방식이다. 구매가 이뤄지지 않은 달에는 월 이용료 전액을 캐시로 돌려준다.G마켓은 향후 외부 제휴 혜택을 확대하고, 전용 PLCC 카드도 선보일 계획이다.사전 가입은 이날부터 다음달 20일까지 진행된다. 가입 고객에게는 첫 달 무료 이용과 함께 최대 1만원 한도의 10% 할인 쿠폰이 제공된다.G마켓 관계자는 "꼭 멤버십은 G마켓을 애용하는 고객을 타깃으로 한 쇼핑 전용 구독서비스로, 쇼핑을 많이 할수록 혜택이 커지는 구조로 설계했다"며 "회비 부담까지 보완해 고객 체감 혜택을 높인 만큼, G마켓 단골 고객들의 많은 관심 바란다"고 말했다.