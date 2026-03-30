이커머스 첫 ‘차액보상’…G마켓, 월 2900원 멤버십 내놨다

9년 만에 내놓은 독자 멤버십
적립형에 차액보상 결합
30일 G마켓에 따르면 회사는 오는 4월 23일 정식 출시를 앞두고 '꼭' 멤버십 사전 가입을 진행 중이다.
핵심은 '적립'과 '보장'이다. 회원은 누적 구매 금액에 따라 최대 5%까지 스마일캐시로 돌려받는다. 월 20만원까지는 5%, 20만원 초과부터 320만원까지는 2%가 적용된다. 쇼핑 빈도가 높은 헤비 이용자에게 유리한 구조다. 환금성 상품이나 일부 카테고리를 제외한 전체 카테고리가 대상이다.
여기에 '캐시보장' 혜택을 더했다. 한 달 동안 적립액이 이용료에 못 미치면 차액을 캐시로 보전해준다. 이커머스 중 최초로 선보이는 혜택이다. 예컨대 월 2만원을 구매해 1000원을 적립받을 경우, 회비(2900원)의 차액인 1900원을 추가로 지급하는 방식이다. 구매가 이뤄지지 않은 달에는 월 이용료 전액을 캐시로 돌려준다.
G마켓은 향후 외부 제휴 혜택을 확대하고, 전용 PLCC 카드도 선보일 계획이다.
사전 가입은 이날부터 다음달 20일까지 진행된다. 가입 고객에게는 첫 달 무료 이용과 함께 최대 1만원 한도의 10% 할인 쿠폰이 제공된다.
G마켓 관계자는 "꼭 멤버십은 G마켓을 애용하는 고객을 타깃으로 한 쇼핑 전용 구독서비스로, 쇼핑을 많이 할수록 혜택이 커지는 구조로 설계했다"며 "회비 부담까지 보완해 고객 체감 혜택을 높인 만큼, G마켓 단골 고객들의 많은 관심 바란다"고 말했다.