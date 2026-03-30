‘영풍 석포제련소 후원’ 씨네숲 석포단편영화교실, 두번째 작품 선봬

지난 28일 '그날 밤 그 집에서' 시사회 개최

'영풍튜브'·국내외 주요 영화제서 공개

사진3. 영풍 석포제련소 후원 ‘씨네숲 제2기 단편영화교실’ 완성작 `그날 밤 그 집에서` 시사회 개최 0 28일 경북 봉화군 석포행복나눔센터에서 씨네숲 2기 단편영화 시사회가 열렸다./영풍

사진1. 영풍 석포제련소 후원 ‘씨네숲 제2기 단편영화교실’ 완성작 `그날 밤 그 집에서` 시사회 개최 0 시사회에 참석한 씨네숲 1·2기 학생들과 제작진, 영풍 석포제련소 관계자 등이 기념사진을 찍고 있다./영풍

영풍 석포제련소는 경상북도 봉화군 석포면 중학생들이 제작한 두 번째 단편영화 '그날 밤 그 집에서 시사회가 지난 28일 성료했다고 30일 밝혔다.2024년 결성된 씨네숲 석포단편영화교실은 1기의 '민낯의 미소'에 이어 2기 '그날 밤 그 집에서'로 두 번째 작품을 선보였다. 씨네숲 석포단편영화교실은 기업과 지역 교육 현장, 영화계, 학계가 함께하는 종합 예술 교육의 장으로 평가받는다.이번 시사회에는 임노규 영풍 석포제련소장을 비롯한 임직원과 석포중학교 교장 및 지도교사 권희연 선생님, 석포청년회 부회장 등 지역 주요 인사가 참석했다. 또한 씨네숲 1·2기 학생들과 가족, 마을 주민 등 80여 명이 자리해 학생들의 새로운 도전을 축하했다.'그날 밤 그 집에서'는 석포중학교 학생들이 지난해 여름 직접 연출·제작·출연을 분담해 완성한 작품이다. 이번 2기 프로젝트에는 중부대학교 연극영화과 교수진과 재학생 5명이 촬영 현장을 직접 방문해 학생들에게 전문적인 연기 지도를 제공했으며 일부 대학생들은 조연으로 출연해 산학 협력의 모델을 제시했다.이날 행사에서는 영화에 출연한 배우 김봉성, 안나래와 제작에 참여한 중부대 연극영화과 학생들이 영상 메시지를 통해 응원을 전했다. 또한 작품의 음악과 사운드를 맡은 이연 음악감독의 특별 축하 공연이 이어지며 시사회의 분위기를 더했다.멘토링에는 1기에 이어 이성호 리온픽쳐스 대표를 포함한 현직 전문가 3인이 참여했다. 앞서 제작된 1기 작품 '민낯의 미소'는 국제청소년평화·휴머니즘영상공모제(휴영제) 우수상을 수상한데 이어 호주 국제 스마트폰 영화제(SF3)에서도 우수상(Highly Commended Award)에 선정되는 등 대외적으로 작품성을 인정받은 바 있어, 이번 2기 작품에 대한 기대도 높아지고 있다.영풍 관계자는 "학생들이 현직 전문가 및 대학 선배들과 교류하며 하나의 예술 작품을 완성해가는 과정 자체가 큰 교육적 자산이 될 것"이라며 "석포단편영화교실이 지역 청소년들의 꿈을 실현하는 창구로 자리 잡을 수 있도록 지속적인 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.'그날 밤 그 집에서'는 영풍 공식 유튜브 채널 '영풍튜브'를 통해 공개되며, 향후 국내외 주요 단편영화제에 출품될 계획이다.