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[포토] 이수희 강동구청장, 강동구 최초 실외 파크골프장 개장 시타

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정재훈 기자

승인 : 2026. 03. 30. 14:24

강동구 성내유수지 파크골프장 개장
이수희 강동구청장이 30일 서울 강동구 성내유수지 파크골프장에서 열린 개장식에서 시타를 하고 있다. /정재훈 기자
이수희 강동구청장이 30일 서울 강동구 성내유수지 파크골프장에서 열린 개장식에서 시타를 하고 있다. 강동구 최초의 실외 파크골프 시설인 '성내유수지 파크골프장'은 도심 속 유휴공간을 주민들을 위한 체육 복지 공간으로 재탄생됐다. 9개 코스로 구성된 실외 파크골프장과 파크골프연습장 2타석, 화장실, 음수대, 파라솔 등 다양한 편의시설도 함께 조성했다. 특히 이번 사업은 지자체 간 상생 협력의 모범 사례로 강동구와 송파구 간의 합의를 바탕으로 강동구가 시설을 조성하고 송파구가 부지를 제공하는 등 양 자치구의 적극적인 행정 협조를 통해 준공됐다.

이수희 강동구청장은 "성내유수지 파크골프장은 강동구민들이 오랫동안 기다려 온 소중한 체육 공간이자, 송파구와의 협력을 통해 일궈낸 뜻 깊은 결실"이라며, "어린이부터 어르신까지 전 세대가 함께 소통하며 건강을 가꾸는 강동구의 대표적인 건강 쉼터가 되길 바란다"라고 말했다.
강동구 성내유수지 파크골프장 개장2
이수희 강동구청장이 30일 서울 강동구 성내유수지 파크골프장에서 열린 개장식에서 인사말을 하고 있다. /정재훈 기자
강동구 성내유수지 파크골프장 개장3
이수희 강동구청장이 30일 서울 강동구 성내유수지 파크골프장에서 열린 개장식에서 인사말을 하고 있다. /정재훈 기자
강동구 성내유수지 파크골프장 개장
이수희 강동구청장(오른쪽 다섯 번째)이 30일 서울 강동구 성내유수지 파크골프장에서 열린 개장식에서 참석자들과 테이프커팅을 하고 있다. /정재훈 기자
강동구 성내유수지 파크골프장 개장
이수희 강동구청장이 30일 서울 강동구 성내유수지 파크골프장에서 열린 개장식에서 시타를 하고 있다. /정재훈 기자
강동구 성내유수지 파크골프장 개장
이수희 강동구청장이 30일 서울 강동구 성내유수지 파크골프장에서 열린 개장식에서 시타를 하고 있다. /정재훈 기자
강동구 성내유수지 파크골프장 개장
이수희 강동구청장이 30일 서울 강동구 성내유수지 파크골프장에서 열린 개장식에서 시설 이용 주민들과 인사를 나누고 있다. /정재훈 기자
정재훈 기자

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