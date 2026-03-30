LG화학, 전자소재 매출 2조로 키운다… 범용 줄이고 ‘첨단’에 방점

김동춘 사장 주도로 체질 전환 구상
힌규 공정 소재 확보…유리기판 공정 기술도 개발 병행
30일 LG화학은 현재 약 1조원 규모인 전자소재 사업 매출을 2030년까지 2조원으로 확대할 계획이라고 밝혔다. 이를 위해 최근 첨단소재연구소 산하에 반도체·전장·차세대 디스플레이 관련 선행 연구개발 조직을 통합 신설했다. 반도체·전자소재 전문가인 김동춘 LG화학 사장 주도로 기술 중심의 첨단소재 기업으로 체질을 전환하겠다는 구상이다.
특히 반도체 패키징 소재 영역 확장이 핵심이다. 기존 메모리용 소재를 넘어 미세 회로 연결을 구현하는 PID, 감광액 잔여물을 제거하는 스트리퍼 등 신규 공정 소재를 확보하며 AI 및 비메모리 시장으로 사업 영역을 넓히고 있다. 최근 반도체 업계의 화두로 떠오른 '유리기판' 관련 핵심 공정 기술에 대한 선제적 개발도 병행 중이다.
전장 분야에서도 전기차와 자율주행 확산에 대응해 방열 접착제, 전력반도체 소재, 통신·센서용 소재 등으로 사업 포트폴리오를 확대하고 있다. 스마트 유리 소재인 SGF(투과 조절 필름)와 홀로그래픽 윈드실드 디스플레이(HWD)용 필름 등 신규 제품 역시 상용화를 추진하고 있다.
시장에서는 이번 전자소재 중심 전략이 LG화학의 중장기 밸류에이션 회복의 핵심이 될 것으로 보고 있다. 석유화학과 배터리 소재 부문의 변동성을 보완하고, 기술 진입장벽이 높은 반도체·전장 소재를 통해 안정적인 수익 기반을 확보할 수 있다는 분석이다.
김동춘 사장은 "LG화학은 그동안 석유화학에서 첨단 소재로 누구보다 빠르게 사업 포트폴리오를 전환하며 사업환경 변화 속 도전과 도약을 지속해 왔다"며 "미래 신소재 분야에 대한 치열한 집중을 바탕으로, 모든 역량과 기술을 투입해 기술 중심의 고부가 첨단 소재 기업으로 거듭날 것"이라고 밝혔다.