BYD 실적 둔화 커지는 ‘변수’…글로벌 전기차 ‘출열 경쟁’ 심화 조짐

BYD '절대 우위' 흔들…中 정책 등 영향

BYD 둔화 계기 중국 업체 간 출열 경쟁 심화 예상

"韓 등 글로벌 완성차 업체, 상당한 도전 직면할 것"

BYD코리아, ‘BYD Auto 포항 전시장’ 오픈 0 BYD 오토 포항 전시장. /BYD코리아

최근 글로벌 전기차 시장을 주도해 온 중국 전기차 업체 BYD의 성장세가 둔화되면서 세계 자동차 산업의 경쟁 구도에도 변화 가능성이 제기되고 있다. 전문가들은 BYD의 성장세 둔화를 계기로 글로벌 시장 선점을 위한 중국 업체 간 가격 경쟁이 치열해지면서 세계 완성차 업계에 상당한 피해가 발생할 수 있다고 경고했다.30일 한국자동차연구원(KATECH)의 분석 보고서에 따르면, BYD의 중국 승용차 판매는 2024년 말부터 성장세가 둔화되기 시작해 2026년 들어 판매량과 점유율이 모두 하락하는 모습을 보였다.BYD의 중국 승용차 판매는 2022년 160만3000대, 2023년 251만대, 2024년 365만7000대로 빠르게 늘었지만 2025년에는 340만7000대로 감소했다. 시장 점유율도 같은 기간 7.7% → 11.5% → 15.5%로 상승하다가 2025년 14.4%로 하락했다.특히 하락세가 뚜렷하다. 올해 1~2월 BYD의 중국 승용차 판매는 19만1000대로 집계됐으며 시장 점유율은 7.1%에 그쳤다. 이는 지난해 분기 평균 점유율이 14% 안팎이었던 것과 비교하면 절반 수준이다.반면 경쟁사인 지리자동차는 같은 기간 28만9000대를 판매하며 BYD를 앞지른 것으로 나타났다. 실제 중국 주요 완성차 업체들의 판매 규모도 빠르게 확대되고 있다. 2025년 기준 중국 승용차 판매는 지리자동차 245만5000대, 체리자동차 131만3000대, 창안자동차 123만대, 장성자동차 68만9000대 등으로 경쟁 업체들이 빠르게 추격하고 있다.BYD 창업자인 왕촨푸 회장도 지난해 12월 임시 주주총회에서 "단기 판매 둔화는 기술 경쟁 심화와 중국 자동차 산업의 제품 동질화 영향이 있다"고 평가했다.BYD 판매 감소에는 중국 정부의 정책 변화도 영향을 미쳤다는 분석이다. 중국은 2026년 1월부터 전기차 에너지 소비 기준을 기존 권고 기준에서 강제 국가표준(GB)으로 변경했다. 기준을 충족하지 못하는 차량은 생산·판매를 제한했고, 또 신에너지차 취득세 감면도 축소했다.2025년까지는 최대 3만 위안(약 657만8400원) 전액 면제였지만 2026년부터는 1만5000위안(328만 9200원) 한도 반액 면제로 변경됐다. 플러그인 하이브리드차(PHEV) 기준도 강화됐다. 순수 전기 주행거리 요건이 기존 43km 이상에서 100km 이상으로 상향됐다.업계에서는 BYD의 성장 둔화가 단순한 중국 내수 문제를 넘어 글로벌 전기차 경쟁 구도에도 변수로 작용할 수 있다는 분석을 내놓고 있다. 글로벌 전기차 시장에서 테슬라와 판매 경쟁을 벌여온 BYD의 점유율이 축소될 경우, 중국 업체 간 경쟁 심화로 시장 전반에 걸쳐 가격 인하 압력이 커질 가능성이 높아진다는 예측이다.이항구 한국자동차연구원 연구위원은 "BYD의 중국 내 점유율 하락이 일시적일 수도 있지만, 이미 중국 자동차 업계는 해외 시장 장악에 총력을 기울이고 있다"면서 "이미 BYD와 상하이자동차는 유럽 시장에서 4% 점유율을 보이고 있고, 동남아를 비롯해 가격 경쟁력으로 승부를 보고 있다. 이는 한국 자동차 산업에도 막대한 영향을 줄 것이며, 글로벌 시장 확장을 꾀하는 국내 완성차 업체들에도 상당한 도전이 될 것"이라고 평가했다.