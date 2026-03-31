경북도민체전도 보고 예천 농식품 매력에도 빠져보세요

내달 3~6일 생활원예 전시, 맛뜰리:예 가공제품 홍보부스 운영

예천군 0 경북 예천군이 제64회 경북도민체육대회 기간 동안 운영하는 맛뜰리예 가공제품 홍보부스. /예천군

경북 예천군이 제64회 경북도민체육대회 기간인 4월 3일부터 6일까지 나흘간 예천스타디움 주차장에서 생활원예 전시와 맛뜰리:예 가공제품 및 음료·간식 판매 부스를 운영한다.31일 예천군에 따르면 먼저 생활원예 전시장에서는 야생화 분재 및 분경 작품 80여 점을 전시해 생활 속 원예의 아름다움과 매력을 선보일 계획이다. 작품 해설과 현장 안내를 위한 운영 인력을 배치해 관람객의 이해를 돕는 한편, 부스 내부에 포토월을 설치해 방문객이 사진을 촬영하며 추억을 남길 수 있도록 할 예정이다.또한 튤립과 수선화 심기 체험 부스를 운영해 관람객이 직접 참여할 수 있는 프로그램도 마련한다. 이를 통해 방문객이 생활원예를 보다 친근하게 접할 수 있는 기회를 제공할 계획이다.맛뜰리:예 가공제품·먹거리 판매 부스에는 24종의 가공제품과 음료 6종 및 간식 6종을 함께 판매하고 예천쪽파·예천사과 등을 활용한 다양한 먹거리를 통해 예천군 농산물의 우수성을 대외적으로 알릴 계획이다.제품 판매 부스에서는 40초 큐브 된장국, 꼬시다밸런스+, 마늘누룽지, 서리태가루, 쌀과자, 동결건조사과, 레드비트분말, 시즈닝서리태, 사과마멀레이드, 백향과청 등 24종의 가공제품을 특별 할인된 가격으로 판매한다.음료·간식 판매 부스에서는 백향과에이드, 곡물라떼, 쑥서리태라떼, 허니레몬누룽티 등 음료류와 함께 크로플, 떡볶이(매운맛·쪽파크림소스), 예천한우·닭가슴살 퀘사디아, 쪽파소스를 곁들인 어묵, 쌀아이스크림, 과일토핑요거트 등 농산물가공기술지원센터에서 개발한 레시피와 '맛뜰리:예' 제품을 활용해 만든 다양한 먹거리를 선보인다.특히 이번 먹거리 메뉴는 23년 경력의 롯데호텔 셰프로부터 레시피 전수 교육을 받아 완성도를 높였으며 예천쪽파를 활용한 크림소스를 개발하고 떡볶이에 쪽파 토핑을 더해 지역 농산물을 활용한 차별화된 메뉴를 선보인다.손영옥 농기센터 과장은 "예천스타디움을 찾는 방문객에게 시각적 즐거움과 풍성한 먹거리를 동시에 제공할 것"이라며 "다양한 전시와 체험, 먹거리를 통해 도민체전이 더욱 풍성한 축제가 될 수 있도록 준비에 최선을 다하겠다"고 말했다.