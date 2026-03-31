네이버 D2SF, 미국 헬스케어 스타트업에 후속 투자

사운더블헬스·누비랩, 스케일업 지원

"초기부터 신뢰…글로벌 진출 지원"

[이미지] 네이버 D2SF_사운더블헬스,누비랩 0 네이버 D2SF과 사운더블헬스,누비랩의 로고. /네이버 D2SF

네이버 D2SF가 미국 헬스케어 시장에서 제품-시장 적합성(PMF)을 입증한 스타트업 사운더블헬스와 누비랩에 후속 투자했다. 두 팀은 미국 헬스케어 시장에서 고객 수요와 사업성을 검증해왔다는 평가를 받는다.31일 네이버 D2SF는 사운더블헬스, 누비랩이 축적한 제품 설계, 세일즈, 운영 노하우를 바탕으로 본격적인 스케일업에 나설 수 있도록 후속 투자를 결정했다고 밝혔다.사운더블헬스는 신체에서 발생하는 소리 데이터를 분석해 건강 상태를 측정하는 AI 모델을 개발했다. 첫 제품인 '프라우드피(proudP)'는 소변 소리를 분석해 전립선 비대증 등으로 배뇨 증상을 측정·모니터링하는 솔루션이다. 50만건 이상의 실제 데이터를 기반으로 별도 하드웨어 없이 스마트폰만으로 97% 정확도를 구현했다. 집에서도 편리하게 배뇨 검사를 수행할 수 있도록 접근성과 사용성을 높였고, 미국 식품의약국(FDA) 2등급 의료기기로써 임상적 정확성과 전문성을 갖췄다.현재 미국에서 누적 130여 곳의 비뇨의학과 전문의와 5만여 명의 환자가 사용 중이며, 환자의 자발적·장기 사용 비율도 증가하는 추세라는 게 네이버 D2SF 관계자 설명이다. 이에 지난 2019년 창업 직후 시드 투자에 참여한 데 이어 이번 프리A(pre-A) 라운드에도 후속 투자했다고 했다.누비랩은 스캐너로 음식을 촬영하면 종류, 섭취량, 영양 성분을 실시간으로 분석하는 영양관리 솔루션을 개발한 기업이다. 어린이집, 학교 등 일상 공간에 스캐너를 설치해 사용자가 자연스럽게 데이터를 측정할 수 있도록 설계했고, 그 결과 헬스케어 업계 평균을 훌쩍 웃도는 95% 리텐션을 기록하고 있다. 이를 위해 1억건 이상의 푸드 데이터를 기반으로 한 멀티모달 AI 모델을 통해 0.3초 만에 98% 정확도로 식습관 데이터를 분석하는 기술력도 갖췄다. 이런 점에 네이버 D2SF는 지난 2021년 시드 투자에 참여한 데 이어 이번 시리즈A 브릿지(Series A bridge) 라운드에도 후속 투자했다고 했다.양상환 네이버 D2SF 센터장은 "두 팀 모두 고객과 시장이 실제로 원하는 것을 집요하게 탐색해 미국 헬스케어 시장에서 PMF를 성공적으로 검증했고, 본격적인 스케일업을 준비하고 있다"며 "창업 초기부터 쌓아온 신뢰 관계를 바탕으로, 글로벌 진출 스타트업에 후속 투자를 집중할 것"이라고 밝혔다.