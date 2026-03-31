“PB로 동남아 찍는다”…이마트, 태국에 노브랜드 1호점

센트럴그룹 협업, 방콕 ‘센트럴 방나’ 첫 출점

상품 3분의 2 한국 제품…델리로 체험형 강화

태국 노브랜드 1호점 조감도 0 태국 노브랜드 1호점 조감도./이마트

이마트가 태국 방콕 핵심 상권에 자체 브랜드(PB) '노브랜드' 매장을 열고 동남아 시장 확대에 나섰다. 국내 유통사가 태국 현지에 독자 오프라인 점포를 여는 사례는 이번이 처음으로, 향후 동남아 사업 확장을 가늠할 시험대가 될 전망이다.31일 이마트는 태국 유통 기업 센트럴그룹 산하 센트럴 푸드 리테일과 손잡고 방콕의 대형 쇼핑몰 '센트럴 방나'에 노브랜드 1호점을 개점했다고 밝혔다. 매장 규모는 약 255㎡(77평)다.앞서 이마트는 지난해 7월 센트럴 푸드 리테일과 태국 내 노브랜드 전문점 사업을 위한 마스터 프랜차이즈 계약을 체결했다. 이후 약 8개월간 상품 구성과 매장 운영 전략, 현지 소비자 분석 등을 거쳐 이번 1호점을 개점했다. 마스터 프랜차이즈는 현지 기업에 브랜드 운영권과 사업권을 부여해 매장 확대와 운영을 맡기는 방식으로, 현지 사업자 네트워크를 적극 활용할 수 있다는 장점이 있다.태국은 동남아시아 내에서도 유통 시장 규모가 크고 오프라인 쇼핑 비중이 높은 국가로 꼽힌다. 특히 파트너사인 센트럴 푸드 리테일은 전국 단위 유통망을 보유하고 있어, 이마트는 이를 기반으로 사업 확장 가능성을 점검할 계획이다.입지로 선택된 방나 지역은 방콕 외곽의 대표적인 신흥 주거지다. 중산층과 외국인 거주 비중이 높고, 대형 쇼핑몰과 주거단지가 결합된 상권 특성상 가족 단위 소비와 대량 구매 수요가 동시에 형성돼 있는 지역으로 평가된다.상품 구성에서도 현지 소비 트렌드를 반영했다. 전체 약 2300개 상품 가운데 1500여 개를 한국 상품으로 채워 비중을 높였고, 이는 해외 노브랜드 매장 가운데서도 높은 수준이다. K콘텐츠 확산에 따른 한국 식품과 생활용품 선호를 고려한 전략으로 풀이된다.매장 내에는 즉석조리 공간도 별도로 마련했다. 전체 면적의 약 4분의 1을 활용해 떡볶이, 김밥, 어묵, 치킨 등 한국식 간편식을 현장에서 조리·판매하며 체험 요소를 강화했다.이마트는 앞서 라오스에서 노브랜드 매장을 운영하며 동남아 시장 가능성을 확인한 바 있다. 지난해 12월 첫 점포를 연 이후 현재 4호점까지 확대했으며, 스낵류와 가공식품 중심의 판매가 안정적으로 이어지고 있는 것으로 알려졌다. 이에 따라 후속 매장에서는 관련 상품 진열을 확대하는 등 현지 소비 패턴에 맞춘 운영을 강화했다.이마트는 라오스에서 축적한 경험을 바탕으로 태국을 포함한 동남아 주요 시장에서 노브랜드 사업을 확대해 나간다는 방침이다.강영석 이마트 해외사업담당은 "태국 노브랜드 1호점은 단순한 매장 출점을 넘어 K-유통의 우수성을 동남아 전역에 알리는 전략적 교두보가 될 것"이라며 "앞으로도 이마트는 해외사업 다각화를 통해 노브랜드의 우수성을 널리 알리고, 글로벌 고객들에게 새로운 쇼핑 경험을 선사할 것"이라고 밝혔다.