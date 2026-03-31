김산 무안군수, 3선 도전 공식화…군공항 이전·기본소득 등 7대 비전 제시

경선 앞두고 각종 흑색선전과 허위사실 유포에 대해 강력 법적 대응

김산 0 김산 무안군수가 31일 오전 무안군청 대회의실서 더 큰 도약 더 강한 무안 완성을 위해 민선 9기 3선 출마 선언을 하고 있다./이명남 기자

김산 무안군수 0 김산 무안군수가 무안군청 3층 대회실서 3선 출마 기자회견을 마친 직후 사무실이 인산인해를 이뤘다. /이명남 기자

김산 전남 무안군수가 광주 군공항 이전 문제 해결과 지역 발전 전략을 내세우며 민선 9기 3선 도전을 공식화했다.김 군수는 31일 무안군청 대회의실에서 출마를 선언하고 "군민 안전과 지역 발전을 최우선에 두고 광주 군공항 이전 문제 해결에 접근해 왔다"며 "정부와 광주시, 전남도와 협의를 이어가고 있다"고 밝혔다. 이날 행사에는 지지자와 군민 등 약 400명이 참석했다.그는 군공항 이전과 관련해 "환경·소음·안전·재산권 영향 등에 대한 충분한 정보 제공과 공론화 과정을 거쳐 군민 동의를 최우선으로 하겠다"고 강조했다. 또 "특별한 희생에는 합당한 보상이 필요하다"며 정부 차원의 지원 필요성도 언급했다.김 군수는 지난해 광주에서 열린 타운홀 미팅에서 해당 문제를 제기한 이후, 관계 기관 간 협의체를 통해 무안군 요구사항이 반영된 합의문이 도출됐다고 설명했다. 다만 합의문에 포함된 구체적 내용과 향후 추진 일정에 대해서는 추가 논의가 필요하다는 지적도 나온다.이날 김 군수는 민선 9기 핵심 과제로 △군공항 이전 협의 시 군민 동의 원칙 △광주·전남 행정통합 시 주청사 남악 유지 △재생에너지 기반 기본소득 체계 구축 △첨단산업 유치 △K-푸드 산업 육성 △재난·교통 안전망 강화 △돌봄·교육·의료 인프라 확충 등 7대 비전을 제시했다.또 광주·전남 행정통합과 관련해 "주청사는 현재 무안 남악을 반드시 사수해야 한다"며 "기업과 공공기관 유치를 통해 서남권 광역행정·에너지·물류 허브로 성장시키겠다"고 강조했다.김 군수는 재생에너지 확대를 통한 '무안형 기본소득' 도입 구상도 밝혔다. 주민 참여형 태양광 발전 모델 구축과 집적화 단지 조성, 군공항 소음완충지역을 활용한 대규모 태양광단지 조성 등을 통해 군민 소득 기반을 마련하겠다는 계획이다.아울러 국가농업 AX(인공지능 전환) 플랫폼, RE100 국가산단, 반도체·로봇 산업 유치를 통해 청년이 돌아오는 산업도시로 전환하고, 양파·고구마 등 지역 농산물을 기반으로 가공·유통·수출이 결합된 K-푸드 산업 육성에도 속도를 내겠다고 밝혔다.다만 광주 군공항 이전 문제는 지역 내에서도 찬반 의견이 엇갈리는 사안으로, 향후 주민 수용성과 환경 영향 등을 둘러싼 논의가 계속될 전망이다.김 군수는 최근 불거진 각종 의혹과 관련해 "허위사실 유포와 악의적 비방에 대해서는 법적 대응을 강력하게 진행하겠다"며 "공정한 선거 문화를 지키기 위한 불가피한 조치"라고 밝혔다.이어 "지난 8년간의 경험과 검증된 추진력을 바탕으로 무안의 미래를 책임질 준비가 돼 있다"며 "군민 한 사람 한 사람의 목소리에 귀 기울이며 현장에서 답을 찾는 행정을 이어가겠다"고 강조했다.