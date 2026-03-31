임실군, 유튜브 ‘임실엔TV’ 개편…배우 이유진 출연 콘텐츠 공개

31일 첫 방송…2주 간격 정기송출로 지속형 콘텐츠 운영 본격화

"산양유 짜기에서 딸기 수확까지" 도시청년 좌충우돌 임실 정착기

1.임실군, 배우 이유진과 “치즈보다 쫀득한 케미로 만난다” 임실엔TV 본격개편2 0 임실군이 배우 이유진과 함께 공식 유튜브 채널 '임실엔TV'를 개편하고 본격적인 디지털 소통 강화에 나선다./임실군

전북 임실군이 공식 유튜브 채널 '임실엔TV'를 개편하고 영상 콘텐츠를 통한 대외 소통 강화에 나섰다. 지방자치단체의 온라인 홍보 경쟁이 치열해지는 가운데, 자체 콘텐츠를 통한 지역 이미지 제고 전략으로 풀이된다.임실군은 31일부터 신규 영상 콘텐츠 '최고의 한 잔'을 공개하고, 2주 간격으로 정기 제작·배포하는 연속형 콘텐츠 체계를 구축한다고 밝혔다. 단발성 홍보 영상에서 벗어나 지속적인 구독자 유입과 관심도를 확보하겠다는 취지다.이번 콘텐츠에는 배우 이유진이 출연한다. 이유진은 드라마와 영화에서 안정적인 연기력을 보여온 배우로, 청년층과의 공감대를 형성할 수 있는 인물로 평가받는다.1화에서는 산양목장을 배경으로 산양 사육과 착유 과정을 직접 체험하며 원유 생산부터 가공까지의 과정을 소개한다. 2화에서는 딸기 농가를 운영하는 20대 청년 농부를 찾아 도시 청년과 농촌 청년의 삶과 고민을 비교 조명할 예정이다.지자체가 지역 콘텐츠를 직접 제작해 유튜브 채널을 운영하는 사례는 최근 증가하는 추세다. 특히 청년층을 겨냥한 스토리형 콘텐츠는 지역 관광과 농산물 홍보를 동시에 노리는 전략으로 활용되고 있다.임실군 관계자는 "지역의 특색을 담은 콘텐츠를 지속적으로 발굴해 군민뿐 아니라 전국 시청자와 소통할 수 있는 채널로 발전시키겠다"고 말했다.한편 배우 이유진이 출연하는'최고의 한 잔'티저 영상은 이번 주 공식유튜브 채널 '임실엔TV'를 통해 공개되며, 채널 개편에 맞춰 시청자 참여형 댓글 이벤트도 진행될 예정이다.