LIG넥스원, ‘LIG D&E’로 새출발…“방산·우주기술 결합”

31일 정기주주총회서 가결

글로벌 종합 방산 기업으로

위성체계 포트폴리오 다각화

LIG_Defense&Aerospace(조합형) 0 LIG D&A CI ./LIG D&A

LIG넥스원이 창립 50주년을 맞아 사명을 'LIG 디펜스&에어로스페이스(LIG Defense&Aerospace)'로 변경하고 항공·우주를 아우르는 글로벌 종합 방산기업으로의 전환에 나섰다.LIG넥스원은 31일 용인하우스에서 열린 제24기 정기주주총회에서 사명 변경 안건을 의결하고, 'LIG 디펜스&에어로스페이스(LIG D&A)'로 사명을 바꿨다고 밝혔다.새 사명은 방위산업(Defense)과 항공우주(Aerospace)를 결합한 것으로, 기존 방산 역량에 첨단 우주 기술을 더해 미래 전장 환경을 선도하겠다는 의미를 담고 있다.LIG D&A는 유도무기, 감시정찰, 지휘통제·통신, 항공전자·전자전 등 주요 무기체계를 개발·양산하며 국내 방산업계를 대표하는 기업으로 자리 잡았다. 최근에는 위성체계, 차세대 항공무장체계, 무인 플랫폼 등 미래 국방 분야 투자를 확대하며 사업 포트폴리오 다각화에도 속도를 내고 있다.이와 함께 수출 전략을 다변화해 중동과 아시아를 넘어 유럽, 미국, 남미 등으로 시장을 확대하고 글로벌 방산기업으로의 도약을 추진한다는 방침이다.회사 측은 이번 사명 변경이 종합 방위산업체로서의 정체성을 강화하는 동시에, 미래 기술 중심의 사업 영역 확장과 글로벌 브랜드 경쟁력 제고의 계기가 될 것으로 기대하고 있다.LIG D&A 관계자는 "이번 사명 변경은 단순한 명칭 변경이 아니라 첨단 기술 기반의 글로벌 방산기업으로 도약하기 위한 전환점"이라며 "향후 미래 국방 기술을 선도하는 기업으로 성장해 나가겠다"고 밝혔다.