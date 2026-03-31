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[포토] 서울물빛나루19 ‘노원 우이마루’ 준공식 축사하는 김병민 서울시 정무부시장

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정재훈 기자

승인 : 2026. 03. 31. 16:22

서울물빛나루19 노원 우이마루 준공식
김병민 서울시 정무부시장이 31일 서울 노원구 월계동 우이천에서 열린 서울물빛나루19 '노원 우이마루' 준공식에서 축사를 하고 있다. /정재훈 기자
김병민 서울시 정무부시장이 31일 서울 노원구 월계동 우이천에서 열린 서울물빛나루19 '노원 우이마루' 준공식에서 축사를 하고 있다.

서울물빛나루19 노원 우이마루 준공식
오승록 노원구청장과 김병민 서울시 정무부시장이 31일 서울 노원구 월계동 우이천에서 열린 서울물빛나루19 '노원 우이마루' 준공식에 참석해 전망을 둘러보고 있다. /정재훈 기자
서울물빛나루19 노원 우이마루 준공식
김병민 서울시 정무부시장이 31일 서울 노원구 월계동 우이천에서 열린 서울물빛나루19 '노원 우이마루' 준공식 축사에서 우이천 건너편 벚꽃 나들이 나온 강북구 주민들에게 손을 흔들며 인사하고 있다. /정재훈 기자
정재훈 기자

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