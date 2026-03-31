[포토] 서울물빛나루19 ‘노원 우이마루’ 준공식 축사하는 김병민 서울시 정무부시장

서울물빛나루19 노원 우이마루 준공식 0 김병민 서울시 정무부시장이 31일 서울 노원구 월계동 우이천에서 열린 서울물빛나루19 '노원 우이마루' 준공식 축사에서 우이천 건너편 벚꽃 나들이 나온 강북구 주민들에게 손을 흔들며 인사하고 있다. /정재훈 기자