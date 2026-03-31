[포토] 서영교 신임 법사위원장, 당선 인사

사설
칼럼·기고
기자의 눈
피플
정치일반
청와대
국회·정당
북한
외교
국방
정부
사회일반
사건·사고
법원·검찰
교육·행정
노동·복지·환경
보건·의약
경제일반
정책
금융·증권
산업
IT·과학
부동산
유통
중기·벤처
종합
메트로
경기·인천
세종·충청
영남
호남
강원
제주
세계일반
아시아·호주
북미
중남미
유럽
중동·아프리카
전체
방송
가요
영화
문화
종교
스포츠
여행
다국어뉴스
ENGLISH
中文
Tiếng Việt
패밀리사이트
마켓파워
아투TV
대학동문골프최강전
글로벌리더스클럽
공유하기
URL 복사
https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260331010009674
글자크기
송의주 기자
승인 : 2026. 03. 31. 16:26
ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지
기사제보 후원하기
이란, 호르무즈 해협 통행료 부과…“미·이스라엘 선박 통행 금지”
비축유 ‘대여→상환’ 스왑 도입…“방출 늦추고 수급 공백 최소화”
소득하위 70%에 10만~60만원…행안부, 고유가·고물가 대응 9조5240억 추경
한화, 미 해군 첫 수주…필리조선소, 차세대 군수지원함 설계 참여
이란 전쟁 와중에…트럼프, 4억달러 규모 백악관 연회장 새 설계도 공개
野 ‘정원오 칸쿤 출장’ 의혹 제기에 동행 인사들 “명백한 왜곡” 한목소리
이란 의회, 호르무즈 해협 ‘통행료 징수·미·이스라엘 통과 금지’ 계획 승인
벚꽃 터졌다…봄 기운 만끽하려면 ‘이곳’으로 가세요
앞으로 소방차 ‘길막’ 했다가는…적발시 과태료가 무려
기아 EV9, 볼보도 제쳤다…북미·유럽 무슨 일?
랜쇼페 vs 메가통큰…‘金겹살’ 어디가 더 저렴할까
가까운 해외서 즐기는 여유…다시 뜨는 ‘홍콩 여행’
등록번호 : 서울 아00160 | 등록일 : 2006년 1월 18일 | 제호 : 아시아투데이 | 회장·발행인·편집인 : 우종순
서울시 영등포구 의사당대로1길 34 인영빌딩 | 발행일자 : 2005년 11월 11일 | 대표전화 : 02) 769-5000 | 청소년보호책임자 : 성희제
아시아투데이의 모든 콘텐츠(기사)는 저작권법의 보호를 받으며, 무단전재 및 수집, 복사, 재배포 등을 금지합니다.
Copyright by ASIATODAY Co., Ltd. All Rights Reserved.
본지는 한국신문윤리위원회의 서약사로서 신문윤리강령을 준수합니다.