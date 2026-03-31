[포토]JTI코리아, ‘플룸 아우라’ 출시...차세대 궐련형 디바이스 공개

플룸 아우라 출시-4689 0 31일 열린 '플룸 아우라' 국내 출시 기념 기자간담회에서 홍보요원들이 신제품을 선보이고 있다.

플룸 아우라 출시-4687 0 JTII코리아는 31잉 기자간담회를 열고 내달 14일 공식 출시되는 권련형 전자담배 '플룸 아우라'를 공개했다.

플룸 아우라 출시-4690 0 이리나 리 JTI코리아 사장이 31일 페어몬트 앰배서더 서울 호텔에서 열린 궐련형 전자담배 '플룸 아우라' 국내 출시 기념 기자간담회에서 오는 14일 공식 출시되는 신제품을 설명하고 있다.

JTI코리아는 31일 서울 영등포구 페어몬트 앰배서더 서울 호텔에서 궐련형 전자담배 '플룸 아우라' 국내 출시 기념 기자간담회를 개최했다.다음 달 14일 공식 출시되는 '플룸 아우라'는 플룸 브랜드가 추구하는 '감각적인 즐거움(Sensational Pleasure)'을 완성도 높게 구현한 차세대 디바이스다. '맛·사용 경험·디자인'에 대한 소비자 니즈를 반영해 더 부드럽고, 더 스마트하며, 더 슬림하게 진화한 것이 특징이다.특히 혁신적인 가열 엔진 '스마트 히트플로우(Smart Heatflow)' 기술과 4가지 히팅 모드를 적용해, 사용자가 취향과 상황에 맞게 맛의 강도와 사용 시간을 조절할 수 있도록 했다.또한 프런트 패널, 백 커버, 디바이스 포켓백 등 다양한 액세서리를 통해 개인 취향에 맞춘 커스터마이징이 가능하다. 색상은 ▲제트 블랙 ▲로즈 골드 ▲네이비 블루 ▲루나 실버 등 총 4종으로 출시된다.한편 JTI코리아는 지난 3월 플룸 전용 프리미엄 스틱 '에보(EVO)'를 출시했다. '에보'는 기존 '메비우스' 스틱의 '진화(Evolution)'를 의미하며, 액티브 블렌드와 클린 씰 기술을 적용해 담배 본연의 풍미를 구현한 것이 특징이다. 총 8종으로 구성된 '에보'는 '플룸 아우라'와 함께 사용할 때 최적의 경험을 제공한다.