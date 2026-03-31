[포토]JTI코리아, ‘플룸 아우라’ 출시...차세대 궐련형 디바이스 공개

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|31일 열린 '플룸 아우라' 국내 출시 기념 기자간담회에서 홍보요원들이 신제품을 선보이고 있다.
JTI코리아는 31일 서울 영등포구 페어몬트 앰배서더 서울 호텔에서 궐련형 전자담배 '플룸 아우라' 국내 출시 기념 기자간담회를 개최했다.
다음 달 14일 공식 출시되는 '플룸 아우라'는 플룸 브랜드가 추구하는 '감각적인 즐거움(Sensational Pleasure)'을 완성도 높게 구현한 차세대 디바이스다. '맛·사용 경험·디자인'에 대한 소비자 니즈를 반영해 더 부드럽고, 더 스마트하며, 더 슬림하게 진화한 것이 특징이다.
특히 혁신적인 가열 엔진 '스마트 히트플로우(Smart Heatflow)' 기술과 4가지 히팅 모드를 적용해, 사용자가 취향과 상황에 맞게 맛의 강도와 사용 시간을 조절할 수 있도록 했다.
또한 프런트 패널, 백 커버, 디바이스 포켓백 등 다양한 액세서리를 통해 개인 취향에 맞춘 커스터마이징이 가능하다. 색상은 ▲제트 블랙 ▲로즈 골드 ▲네이비 블루 ▲루나 실버 등 총 4종으로 출시된다.
한편 JTI코리아는 지난 3월 플룸 전용 프리미엄 스틱 '에보(EVO)'를 출시했다. '에보'는 기존 '메비우스' 스틱의 '진화(Evolution)'를 의미하며, 액티브 블렌드와 클린 씰 기술을 적용해 담배 본연의 풍미를 구현한 것이 특징이다. 총 8종으로 구성된 '에보'는 '플룸 아우라'와 함께 사용할 때 최적의 경험을 제공한다.
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|JTII코리아는 31잉 기자간담회를 열고 내달 14일 공식 출시되는 권련형 전자담배 '플룸 아우라'를 공개했다.
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|이리나 리 JTI코리아 사장이 31일 페어몬트 앰배서더 서울 호텔에서 열린 궐련형 전자담배 '플룸 아우라' 국내 출시 기념 기자간담회에서 오는 14일 공식 출시되는 신제품을 설명하고 있다.
- 박상선 기자
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