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[포토] 2026 농해수 추가경정예산안 당정협의

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송의주 기자

승인 : 2026. 04. 01. 08:04

윤준병 더불어민주당 농림축산식품해양수산위원회 정조위원장과 송미령 농림축산식품부 장관, 황종우 해양수산부 장관을 비롯한 농해수위 위원들이 1일 국회 의원회관에서 열린 2026 농해수 추가경정예산안 당정협의에 앞서 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 임호선·서삼석 의원, 송미령 장관, 윤준병 정조위원장, 황종우 장관, 송옥주·문금주 의원.
송의주 기자

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