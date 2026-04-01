광주시, AI 기업 3곳과 협약…NPU 기반 산업 생태계 조성

대원씨티에스·망고부스트·오케스트로와 업무협약 체결

국가 NPU 컴퓨팅센터 연계…기술자문·실증환경 구축

광주시 0 김영문 광주광역시 문화경제부시장이 지난달 31일 시청 비즈니스룸에서 열린 '광주광역시-AI 유치기업 업무협약식'에 참석해 '광주 인공지능 산업 생태계 조성을 위한 업무협약'을 체결한 후 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 손두영 인공지능산업실장, 오상진 인공지능산업융합사업단장, 박소아 오케스트로클라우드(주) 대표이사, 김영문 문화경제부시장, 김장우 망고부스트(주) 대표이사, 최귀남 대원씨티에스(주) 부문대표) /광주광역시

광주광역시가 국가 NPU 컴퓨팅센터 구축과 연계해 인공지능(AI) 산업 생태계 조성에 속도를 내고 있다. 민간 기업과 협력을 확대하며 인프라 구축에 나섰지만, 국산 NPU 기반 경쟁력 확보는 향후 과제로 꼽힌다.광주시는 지난달 31일 시청 비즈니스룸에서 대원씨티에스㈜, 망고부스트㈜, 오케스트로클라우드㈜와 '광주형 인공지능(AI) 비즈니스 업무협약'을 체결했다.이번 협약은 국가 NPU 컴퓨팅센터 구축과 운영, 기술 고도화에 민간 참여를 확대하기 위한 것으로, AI 서비스 개발과 실증을 위한 공공 인프라 조성이 핵심이다.국가 NPU 컴퓨팅센터는 국산 신경망처리장치(NPU)를 기반으로 공공기관과 기업, 연구기관이 AI 모델 개발을 넘어 실제 서비스 단계인 추론 영역까지 활용할 수 있도록 지원하는 시설이다. AI 산업이 학습 중심에서 서비스 운영 중심으로 확장되는 흐름에 대응하기 위한 기반으로 추진되고 있다.현재 AI 인프라는 GPU 중심으로 구축돼 왔지만, 전력 효율성과 추론 성능을 앞세운 NPU가 대안으로 주목받고 있다. 다만 글로벌 시장에서 GPU 의존도가 여전히 높은 만큼, 국산 NPU의 성능과 생태계 확대 여부가 사업 성패를 가를 변수로 평가된다.광주시는 협약을 통해 기술 자문과 공동 협력, 국산 AI 반도체 기반 실증환경 구축, 기업 유치, 인재 양성 및 일자리 창출 등을 추진할 계획이다.대원씨티에스는 GPU·NPU 기반 클러스터 구축 경험을 바탕으로 기술 자문과 인프라 운영을 지원한다. 망고부스트는 DPU 기반 서버 기술과 AI 자원 통합 운영 역량을 활용해 인프라 최적화를 맡고, 오케스트로클라우드는 클라우드 및 데이터센터 구축 경험을 바탕으로 운영 기반을 지원한다.전문가들은 지역 AI 산업 활성화를 위해서는 인프라 구축뿐 아니라 실제 활용 기업 확보와 지속적인 데이터·서비스 수요 창출이 병행돼야 한다고 지적한다.광주시는 이번 협약을 통해 AI 기업과의 협력체계를 한층 공고히 하고, 국가 NPU 컴퓨팅센터를 중심으로 AI 산업 거점도시로 도약한다는 구상이다.김김영문 문화경제부시장은 "국가 NPU 컴퓨팅센터 구축은 AI 산업 기반을 강화하는 중요한 계기"라며 "기업과 협력을 확대해 지역 산업 경쟁력을 높이겠다"고 말했다.