‘민생 안정’ 모처럼 뜻 모은 與野… ‘환율 안정법’ 합의 처리

31일 국회에서 열린 본회의에서 조세특례제한법 개정안이 재석 210명 중 찬성 206명, 반대 2명, 기권 2명으로 통과되고 있다. /송의주 기자

여야가 31일 중동 전쟁 장기화로 치솟은 환율을 관리하기 위해 '환율 안정법'(조세특례제한법, 농어촌특별세법 개정안 등)을 본회의에서 합의 처리했다. 환율이 1500원을 돌파하며 물가 상승 압박으로 이어지자, 민생 경제 안정에 모처럼 뜻을 모았다.



여야는 이날 본회의를 열고 '환율 안정법'을 비롯한 민생·경제 법안 60여 건을 처리했다. '환율 안정법'은 '서학 개미'같이 해외 주식시장에 투자한 국민들에게 세제 혜택을 제공해 국내 투자를 유도하는 내용을 담고 있다. 국내 투자 활성화로 원화 수요를 늘려 외환시장 변동성을 줄이겠다는 목표다. 실제 원·달러 환율은 이날 1530.1원을 기록해 심리적 저항선인 1500원을 훌쩍 넘었다.



한병도 원내대표는 이날 의원총회에서 "중동 위기가 급속도로 확산하고 모두가 실생활에서 위기를 체감하는 단계까지 이르렀다. 특히 1500선을 위협하는 환율 폭등을 막고, 외래 시장 방파제 역할을 할 '환율 안정법'을 이번에 처리한다"고 말했다.



'환율 안정법'과 함께 여야는 이날 중동 사태 대응을 위한 민생·경제 법안들도 통과시켰다. '기업 활력 제고를 위한 특별법'이 대표적이다. 이는 기업이 산업 위기에 대응할 수 있도록 과잉 공급 해소 및 신산업 진출을 위한 합병·분할 등 사업 재편 시 절차를 간소화하고 세제 혜택을 지원하도록 한다. 여야는 그 밖에도 대외무역법, 통상환경 변화 대응 및 지원법 등을 합의 처리했다.



