유엔 北인권결의 무투표 채택… 정부, 실리보다 원칙 택했다

중국국제항공 에어차이나 여객기 한 대가 30일 북한 평양 순안국제공항에 도착하고 있다. 이날 베이징 서우두공항을 출발한 여객기가 평양에 도착하며 중국과 평양 간 여객기 운항이 6년 만에 공식적으로 재개됐다. 중국 에어차이나는 매주 월요일, 주 1회 베이징 서우두공항과 평양을 오갈 예정이다. /신화 연합