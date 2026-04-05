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[포토] 與, 지방선거 슬로건 및 홍보캠페인 발표

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송의주 기자

승인 : 2026. 04. 05. 14:59

더불어민주당 조승래 사무총장과 최기상 수석사무부총장, 한웅현 홍보위원장이 5일 국회에서 6.3 지방선거 슬로건과 홍보캠페인을 발표하고 있다.
송의주 기자

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