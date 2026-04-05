與, 6·3 지방선거 슬로건으로 ‘대한민국 정상화, 일 잘하는 지방정부’

"분열 초래, 국익 해치는 내란 종식해 국가 정상화"

"李 정부 최고 파트너는 일할 준비 된 與 지방정부"

2026040501000305700013061 0 더불어민주당 조승래 사무총장과 최기상 수석사무부총장, 한웅현 홍보위원장이 5일 국회에서 6.3 지방선거 슬로건과 홍보캠페인을 발표하고 있다. /송의주 기자

더불어민주당이 6·3 지방선거 슬로건으로 '대한민국 국가 정상화, 일 잘하는 지방정부'를 내걸고 선거전에 돌입했다. 내란 완전 종식과 국격 회복에 대한 염원을 담아 이 같은 슬로건을 결정했다는 설명이다.조승래 사무총장은 5일 국회에서 지방선거 슬로건 및 홍보 캠페인을 발표하며 "이번 지방선거를 통해 지역에 남아 있는 내란 세력을 단호하게 심판하고 갈등과 분열만 초래하고 국익을 해치는 내란을 종식해 국가 정상화를 실현하겠다"고 밝혔다.조 사무총장은 이어 "국민주권 이재명 정부의 최고이자 최선의 파트너는 내란 음모 세력을 끊어내지도 못하고 내부 분열과 반목을 거듭하는 무능하고 무책임한 야당 지방정부가 아니라 중앙정부와 한 팀으로 일할 준비가 된 일 잘하는 여당 지방정부"라고 강조했다.민주당은 6·3 지방선거까지 60여 일 앞두고 홍보 준비와 더불어 공천·정책 등 모든 준비가 잘 진행되고 있다는 자체 평가도 내놨다. 공천 문제로 난항을 겪는 국민의힘과 대비시키려는 의도로 풀이된다.조 사무총장은 "강원도, 인천, 경남, 경북, 대구, 충북, 울산에서 단수 후보를 확정했고, 서울·경기도 역시 결선이 진행되고 있다. 부산도 경선이 진행 중이고, 전북·제주도 4월 중순부터 본 경선이 실시된다. 늦어도 4월 19일까지는 광역단체장 후보가 다 결정될 것"이라고 했다.지방선거 정책과 관련해선 "먼저 광역 시도와 기초자치단체별로 정책위원회와 민주연구원에서 막바지 작업을 진행 중이고, 이달 중순쯤 따로 보고드릴 수 있을 것 같다"며 "어르신들에게 생활상의 어려움을 해소해 드리는 '그냥 해드림 센터' 1호 공약을 발표했고, 그 다음으로 다가오는 주에 2·3호 공약을 발표할 예정"이라고 말했다.중앙당에서 내린 '이재명 대통령 취임 전 사진·영상 사용 금지' 지침과 관련해선 오해가 있다는 입장이다. 조 사무총장은 "얼마 전 중앙당에 기초단체장 후보를 응원하는 이재명 대통령 동영상에 대한 제보를 확인해 보니, 4년 전 이 대통령이 중앙당 선대위원장을 맡고 계셨을 때 보낸 영상이었다"며 "대통령이 선거에 개입한 게 아니냐는 의혹을 제기할 수 있다. 즉 불필요한 논쟁이 생길 수 있기 때문에 사진이나 영상을 사용할 때는 명확한 기준을 가지고 사용하라고 공문을 냈다"고 설명했다.