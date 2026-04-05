북·러, 중동 긴장 속 밀착하지만… “러우戰 종전 후가 분수령”

김정은 북한 국무위원장(왼쪽)과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 지난 9월 중국 전승절 80주년 열병식을 앞두고 베이징 댜오위타이 국빈관에서 북러 정상회담을 하고 있다. /타스 연합