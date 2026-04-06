카카오헬스케어-사노피, 디지털 케어 분야서 협력키로

지난 3일 두 회사 양해각서 체결

'한·프 경제계 미래 대화'서 진행

26.04.06[카카오헬스케어 보도사진] 카카오헬스케어-사노피, 의료 데이터 기반 RWE 실증 연구 협력 및 AI 솔루션 개발을 위한 MOU 체결 0 카카오헬스케어-사노피, 의료 데이터 기반 RWE 실증 연구 협력 및 AI 솔루션 개발을 위한 MOU 체결하는 모습. /카카오헬스케어

카카오헬스케어가 글로벌 바이오제약 기업 사노피의 한국법인과 손을 잡았다.6일 카카오헬스케어는 지난 3일 '의료 데이터 기반 Real-World Evidence(RWE) 실증 연구 협력·AI 솔루션 개발을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝혔다.이번 MOU는 한국-프랑스 수교 140주년을 계기로 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령의 방한과 함께 개최된 '한국-프랑스 경제계 미래 대화'에서 진행됐다.두 회사의 협력은 한국의 디지털 헬스케어 인프라 기술과 프랑스의 제약·AI 기술력을 결합하는 의미 있는 사례다. 두 국가 간 헬스케어 분야 협력의 새로운 가능성을 제시한다는 점에서 의의가 있다는 평가가 나온다.두 회사는 의료 데이터를 기반으로 RWE 실증 연구를 공동 수행할 예정이다. 연합학습을 기반으로 AI 모델의 개발·고도화를 공동으로 추진하고 이를 통해 환자 건강 개선을 도모하고 의학 연구 발전에 기여하겠다는 목표다.구체적으로 카카오헬스케어는 실제 임상 데이터 기반 연구 수행이 가능한 플랫폼과 기술을 제공하고, 사노피는 AI·디지털 헬스케어 역량과 의학·과학적 전문성을 바탕으로 협력에 참여한다.이 외에 두 회사는 구축된 데이터 기반 연구 역량과 AI 기술을 기반으로 질환 조기 발견·환자 맞춤형 관리 등 다양한 질환에서의 활용 가능성도 함께 모색한다.배경은 사노피 한국법인 대표는 "이번 협력은 사노피의 AI·디지털 헬스케어 역량과 카카오헬스케어의 RWE 플랫폼 기술을 결합해 임상 근거 연구를 한 단계 발전시키고, 더 나아가 AI 솔루션 개발로 확장하는 의미 있는 출발점이 될 것"이라고 했다.그러면서 "디지털 헬스케어 분야에서 두 회사 간 전략적 파트너십을 더욱 강화하는 계기가 되길 기대한다"라고 말했다.황희 카카오헬스케어 대표는 "사노피와 함께 데이터 분석·연구 역량을 결합해 실제 임상 현장에서 적용 가능한 연구 모델을 구축하고 RWE 기반 연구의 가치를 지속적으로 확장해 나가겠다"고 강조했다.