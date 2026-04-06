광주, 인구반등 계기 맞나…1월 출생아 수 4년 만에 최고치

전국 평균 웃도는 증가율…출산정책 가시적 효과 분석

광주아이키움2.0 추진 등 아이 키우기 좋은 도시 조성

광주시 0 광주시 광산구 신창동 소재 마한유적체험관에서 마한 유적 체험을 진행하고 있다. /광주시

광주지역 1월 출생아 수와 혼인 건수가 모두 증가했다. 광주시는 저출생 대응 정책의 성과가 가시화하고 있다는 판단이다.광주광역시는 국가데이터처가 발표한 '2026년 1월 인구동향'을 분석한 결과, 올해 1월 광주지역 출생아 수가 704명으로 전년 동월(614명)보다 14.7%(90명) 증가했다고 6일 밝혔다. 이는 1월 기준으로는 최근 4년간 최고치이며, 전국 평균 증가율(11.7%)을 웃도는 수치다.혼인 건수도 증가했다. 1월 광주지역 혼인 건수는 548건으로 전년 동월(514건)보다 6.6%(34건) 늘었다.광주시는 이번 지표 개선이 일시적 현상이 아닌 장기적인 반등 추세로 이어질 것으로 기대하고 있다. 결혼 이후 일정 시차를 두고 출산으로 이어지는 인구구조 특성을 고려할 때 정책 효과가 본격적으로 나타나고 있다는 분석이다.이 같은 성과는 생애주기별 맞춤형 정책이 현장에서 체감된 결과로 분석된다. 광주시는 결혼부터 임신·출산·양육, 일·생활 균형까지 이어지는 6단계 돌봄체계를 구축해 촘촘한 지원망을 운영하고 있다. 특히 '아이키움 올인(ALL IN) 광주 4대 케어'를 통해 양육 초기 부담 완화에 집중해왔다.광주시는 결혼, 임신, 출산, 육아, 돌봄, 일·생활 균형 등 생애주기별 6단계 돌봄체계를 통해 촘촘한 지원망을 가동 중이다.특히 양육 초기 소득 감소와 양육비 부담을 덜기 위해 '아이키움 올 인(ALL IN) 광주 4대 케어'를 단계적으로 확대했다.주요 지원사업은 △출생가정축하상생카드 △첫만남이용권 △부모급여 △아동수당 △다태아출산축하금 등 현금성 지원 △공공심야어린이병원 및 달빛어린이병원 운영 △난임부부 지원 △영구적 불임 예상 생식세포 동결·보전 지원 등 의료 지원 △손자녀가족돌봄 △아이돌봄서비스 △입원아동돌봄 등 돌봄 지원 △임신부·한부모가족 가사지원서비스 △육아휴직 대체인력 근로자 지원 등 일·생활 균형 지원으로 구성돼 있다.광주시는 올해 12개 부서 협업을 통해 총 2909억원 규모의 '광주아이키움 2.0'을 추진하고 있다. 52개 과제를 중심으로 아이 낳고 키우기 좋은 환경 조성에 속도를 낼 계획이다.최경화 시 여성가족국장은 "이번 지표 반등은 광주의 돌봄 정책이 시민들의 삶 속에 깊이 뿌리내리고 있다는 희망적인 증거"라며 "혼인과 출생 증가 흐름이 이어지도록 빈틈없는 출산·양육 지원정책을 추진하겠다"고 말했다.