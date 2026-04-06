기후부, 종량제봉투 생산설비 점검… “재생원료 확대 모색”

기후부 1차관, 유진엔지니어링 등 방문

재생원료 종량제봉투 생산 기반 점검

금한승 기후에너지환경부 1차관 재생원료 사용 종량제봉투 제작 업체 방문 (사진3) (1) 0 금한승 기후에너지환경부 제1차관이 6일 오후 경기 화성시 소재 종량제봉투 제작업체를 방문해 재생원료 사용현황과 수급상황을 점검하고 있다./기후에너지환경부

기후에너지환경부가 폴리에틸렌(PE) 대체 원료의 사용 확대 방안을 모색하기 위해 비닐봉투 생산업체를 방문했다.금한승 기후부 1차관은 6일 경기도 시흥시에 소재한 비닐봉투 생산설비 제작업체인 유진엔지니어링를 비롯해, 경기도 화성시에 소재한 종량제봉투 생산업체인 '한국장애인협회 일자리센터'를 둘러봤다. 중동전쟁의 장기화로 종량제봉투 원료인 폴리에틸렌(PE)의 공급이 원활하지 않은 상황에서 대체 원료인 재생원료의 사용 확대 방안을 모색하기 위한 방문이다.금 차관은 종량제봉투 생산설비를 만드는 업체를 찾아 설비 제작 과정을 살펴보고, 재생원료 사용 확대 시에 필요한 설비 사양, 제작 가능 물량과 소요 기간 등을 확인했다. 또 한국장애인협회 일자리센터에서는 종량제봉투의 품질을 직접 확인하는 한편, 재생원료의 사용 비율을 상향하기 위한 현장 의견도 청취했다.기후부는 종량제봉투가 부족한 지역이 없도록 지방정부 간 물량 조정, 여유 물량이 있는 제작업체 연계 등을 통해 수급을 관리하고 있고, 종량제봉투 생산설비 교체 비용의 일부를 지원하는 방안을 국회와 논의하고 있다고 밝혔다.금 차관은 "정부는 종량제봉투가 차질 없이 공급될 수 있도록 지방정부의 재고 물량, 제작업체의 생산 가능 물량을 면밀히 살피고 있다"며 "앞으로 나프타에서 추출한 폴리에틸렌을 대신해 산업용 폐필름, 영농 폐비닐 같은 폐자원의 활용이 확대될 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.