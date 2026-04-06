현대제철, ‘나를 지탱한 순간’ 한뼘 에세이 공모전 개최

공식 미디어 플랫폼 '모먼트'

"SNS처럼 읽고 공감한다"

사진자료 2_현대제철 한뼘 에세이 공모전(가로) 0 현대제철이 6일부터 오는 30일까지 '나를 지탱해준 순간(moment)'을 주제로 한 '한뼘 에세이 공모전'을 개최한다./현대제철

현대제철이 공식 미디어 플랫폼 '모먼트(Moment)'를 통해 참여형 콘텐츠 확대에 나선다.6일 현대제철은 '나를 지탱해준 순간'을 주제로 한 '한뼘 에세이 공모전'을 개최한다고 밝혔다. 행사는 이날부터 30일까지 진행된다.이번 공모전은 철이 구조물을 단단히 지탱하듯, 개인의 삶에도 어려운 시기를 버티게 해준 존재가 있다는 점에 착안해 기획됐다.참가자는 사람·물건·장소 등 세 가지 부문 가운데 각 1편씩, 500자 이내의 짧은 에세이를 제출하면 된다. 분량 부담을 낮춰 일상 속 경험을 자유롭게 풀어낼 수 있도록 한 점이 특징이다.접수된 작품은 '모먼트' 공모전 페이지에 SNS 피드 형태로 실시간 공개된다. 이용자는 스크롤 방식으로 다양한 사연을 확인하고 '좋아요' 등으로 공감을 표현할 수 있다.심사는 참신성·독창성·진정성 등을 기준으로 진행되며 대상 1명(50만 원)·최우수상 3명(각 30만 원)·우수상 3명(각 20만 원)을 선정한다. 이와 함께 '좋아요' 수를 반영한 인기상과 추첨을 통한 참여상도 별도로 마련했다.현대제철 관계자는 "이번 공모전을 통해 각자의 삶을 버티게 해준 소중한 순간을 공유하며 공감과 위로를 나누는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.공모전 접수 및 세부 내용은 모먼트 플랫폼 내 공모전 페이지에서 확인할 수 있다.