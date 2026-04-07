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“금융권 AX 주도”…삼성SDS, 우리은행 175개 AI 에이전트 구축

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연찬모 기자

승인 : 2026. 04. 07. 08:29

[사진자료] 삼성SDS타워 (9)
/삼성SDS
삼성SDS가 우리은행의 AI 전환(AX)을 지원하는 'AI 에이전트 구축 사업' 우선협상대상자로 선정됐다.

7일 삼성SDS에 따르면 이번 사업은 우리은행의 다양한 업무 시스템을 연결해 175개 이상의 AI 에이전트를 구축하는 'AI 에이전트 뱅킹' 프로젝트다. 국내 금융권에서 대규모 AI 에이전트를 본격적으로 적용하는 첫 사례다. AI 에이전트 뱅킹은 대형언어모델(LLM)을 기반으로 고객 응대부터 내부 업무까지 AI가 직접 수행하는 업무 방식을 의미한다.

우리은행은 현장의 의견을 반영해 고객관계관리 및 기업여신, 자산관리, 내부통제, 고객상담, 업무자동화 등 5대 영역, 29개 핵심 업무에 175개 이상의 AI 에이전트를 적용하기로 했다. 기존 업무 프로세스도 AI 에이전트 중심으로 재설계해 효율을 높이고, 업무 처리 속도도 약 30% 개선할 것으로 기대하고 있다.

삼성SDS는 자체 AI 에이전트 플랫폼 '패브릭스'를 기반으로 우리은행 AI 에이전트 플랫폼과 서비스를 새롭게 구축하고, 다양한 언어모델을 제공해 업무에 AI를 적용할 수 있는 환경을 마련한다. 기존 은행 시스템과 AI를 연결하고, 에이전트를 효율적으로 운영하기 위한 데이터 관리 체계도 함께 구축할 계획이다.

삼성SDS는 다음달부터 사업에 착수해 오는 12월 약 90여개 AI 에이전트를 우선 선보이고, 내년 8월까지 순차적으로 확대 구축해 AI 기반 금융 업무 환경을 완성할 계획이다.

삼성SDS는 최근 우리은행 '중장기 IT 인프라 최적화' 2단계에 이어 3단계 사업도 수주하는 등 AX를 지속 지원하고 있다. 이 사업은 코어 부문과 채널 부문에서 추진된다. 기존에 사용하던 유닉스 기반 시스템을 리눅스 환경으로 전환해 시스템 간 호환성과 확장성을 높이고, 클라우드 환경에서도 안정적으로 운영할 수 있도록 개선하는 것이 핵심이다.

이정헌 삼성SDS 전략마케팅실장은 "금융 산업에서 AI는 단순한 업무 지원을 넘어 업무 방식 자체를 바꾸는 방향으로 빠르게 발전하고 있다"며 "삼성SDS는 금융 분야 핵심 프로젝트 경험과 AI·클라우드 기술력을 바탕으로 금융권 AX 전환을 적극 지원하겠다"고 밝혔다.
연찬모 기자

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