사단법인 맑고 향기롭게, 1회 법정스님 학술상 공모

시상식 11월 8일 길상사서 열리는 세미나서 진행

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사단법인 맑고 향기롭게는 법정 스님(1932~2010)의 삶과 사상을 학문적으로 조명하는 '제1회 법정스님 학술상' 논문을 공모한다고 7일 밝혔다.'법정스님 학술상'은 스님의 사상을 계승하며, 이를 바탕으로 한국 불교사상의 현대적 의미를 넓혀가기 위해 처음 제정됐다. 또한, 스님의 삶과 가르침을 탐구하는 연구자를 발굴·지원하고, 수행과 사유가 함께하는 학문적 전통을 이어가고자 마련됐다.논문 공모 주제는 '법정 스님의 삶과 사상에 관한 자유 주제'로, 석사과정 이상 연구자(대학 전임교원 제외)라면 누구나 참여할 수 있다. 오는 7월 20일부터 8월 23일까지 접수할 수 있으며, 대상 1명 500만원, 최우수상 1명 300만원, 우수상 1명 200만원을 받게 된다.시상식은 11월 8일 길상사에서 열리는 '제2회 법정스님 학술세미나'에서 진행되며, 이 자리에서 수상자는 논문을 발표하게 된다. 수상 논문은 '세계불교학연구' 특집으로 게재될 예정이다.길상사 주지 덕조 스님은 "법정 스님의 삶과 사상은 물질 중심 사회 속에서 인간과 사회의 방향을 성찰하게 하는 중요한 정신적 자산"이라며 "이번 학술상이 법정 스님의 가르침을 학문적으로 계승하고 한국 불교 사상 연구의 새로운 지평을 여는 계기가 되기를 바란다"고 말했다.논문 접수 및 자세한 사항은 맑고 향기롭게 홈페이지에서 확인할 수 있다.