삼성전자 1분기 영업익 57조원…한국 기업 신기록

매출은 전년동기比 68% 증가 133조원

"내년 글로벌 영업익 1위 기록" 전망도

역대 최대 실적 기록한 삼성전자<YONHAP NO-2513> 0 서울 서초구 삼성전자 사옥 모습. /연합

삼성전자가 영업이익 50조원을 돌파하면서 한국 기업 신기록을 쓰고 있다. 이정도 추세로는 내년 삼성전자가 엔비디아를 넘어 세계 1위 영업이익을 기록할 것이라는 분석도 제기된다.7일 금융감독원에 따르면 삼성전자는 올 1분기 매출이 133조원으로 지난해 동기 대비 68.06% 증가했으며, 영업이익은 57조2000억원으로 같은 기간 755.01% 증가한 것으로 잠정 집계했다.당초 증권업계에서는 영업이익을 40조원 수준으로 점치고, 50조원을 돌파할 수 있다는 전망이 나왔지만, 실제로는 50조원을 훌쩍 뛰어넘는 숫자가 등장했다. 이는 지난해 연간 매출 43조6000억원을 단 1분기 만에 상회한 것이다. 분기 매출이 100조원을 넘은 것도 이번이 처음이다.이날 사업부별 실적은 공개되지 않았으나 반도체 부문을 담당하는 디바이스솔루션(DS) 부문의 영업이익이 50조원 이상을 달성해 영업이익의 대부분을 차지했을 것으로 보인다. 인공지능(AI) 산업의 팽창에 따른 수요가 정점을 향해가고 있다는 점을 감안하면, 올해 내내 삼성전자의 실적은 전에 본 적 없는 수준을 기록할 것이라는 예측도 가능하다.KB 증권은 "AI 데이터센터 업체들이 삼성전자 D램과 낸드 출하량의 60%를 흡수하고 있다"면서 "연간 1000조원을 상회하는 AI 인프라 투자 확대가 메모리 수요를 구조적으로 견인하고 있다"고 분석했다.그러면서 "삼성전자는 2026년 327조원, 2027년 488조원의 영업이익을 달성하며 글로벌 영업이익 1위 기업으로 도약할 전망"이라고 밝혔다. KB증권은 이날 삼성전자의 목표주가를 36만원으로 상향했다.이날 삼성전자 실적 발표 이후 주가는 장중 20만원을 넘겼다. 에프앤가이드에 따르면 삼성전자의 목표주가 컨센서스는 26만3520원이다.삼성전자는 오는 30일 사업부 별 구체적인 실적까지 발표하는 경영실적 발표회를 진행한다.