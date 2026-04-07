LG전자, 1분기 영업익 1.6조 ‘어닝 서프라이즈’…매출도 역대 최고치

395220_389474_226 0 /LG전자

LG전자가 올해 1분기 시장 기대치를 뛰어넘는 영업이익을 거뒀다. 매출은 분기 기준 역대 최고치를 경신했다.LG전자는 7일 잠정실적 공시를 통해 1분기 매출 23조7330억원, 영업이익 1조6736억원을 각각 기록했다고 밝혔다. 전년 동기 대비 매출은 4.4%, 영업이익은 32.9% 증가한 수치다.매출액은 1분기 최고치다. 경기 불확실성 지속에도 생활가전 등 주력 사업이 제품 리더십과 공고한 시장 지위를 기반으로 성장을 견인했다. 전장 등 B2B 사업의 꾸준한 성장도 최대 매출액 경신에 기여했다. 영업이익도 시장 기대치를 대폭 상회했다. 대미 관세 본격화 이전인 전년 동기 대비 수익성을 개선했다.LG전자는 "생산지 최적화 등 선제적으로 진행한 관세 대응 노력에 더불어 수익성 기반 성장을 위해 사업 전반에서 강도 높게 진행중인 원가구조 개선 효과가 두루 호실적에 기여했다"며 "플랫폼, 구독, 온라인판매 등 고수익 사업 성장도 이어졌다"고 밝혔다.LG전자는 중동 전쟁 등 지정학적 이슈로 거시경제 불안정 및 원자재 가격 상승, 물류비 증가 등 원가 부담 요인이 커지는 가운데 유연하고 선제적인 대응 조치를 통해 사업에 미치는 영향을 최소화해 나갈 계획이다.생활가전 사업은 시장 수요 변화에 맞춰 프리미엄과 볼륨존을 동시에 공략하고 온라인, 가전구독 등의 비중을 확대하며 성장을 이어간다. 수익성 관점에선 원자재 가격 상승에 따라 원가구조 혁신 노력을 가속화한다. 홈로봇, 로봇용 부품(액추에이터) 등 미래 성장 동력 육성도 지속해 나간다. TV 사업은 전략 육성 사업인 웹OS 플랫폼 사업의 가파른 성장 등에 힘입어 전 분기 대비 흑자 전환했다. 올해는 올레드 TV, 마이크로RGB 등 프리미엄 LCD TV, 라이프스타일 TV 등 차별적 라인업을 앞세워 수요 공략에 나선다.전장 사업은 수주잔고 기반의 안정적 성장이 이어지고 있다. 적극적인 원가구조 개선 활동으로 전년 동기 대비 수익성이 늘었다. 해외 고객사 비중이 높은 사업 특성상 고환율 기조도 수익성에 일부 긍정적으로 작용했다. 공조 사업은 중동 전쟁 등 시장 불확실성에 매출과 영업이익이 전년 동기 대비 줄어든 것으로 파악된다. 회사 측은 히트펌프 등 잠재력이 큰 시장을 적극 공략하는 동시에 공랭식 솔루션 외 차세대 기술인 액체냉각 등으로 라인업을 확대하며 AI 데이터센터 냉각솔루션 사업 기회 확보에 주력한다.LG전자는 이달 말 예정된 실적설명회를 통해 1분기 연결기준 순이익과 사업본부별 경영실적을 발표할 계획이다.