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휴전이냐, 초토화냐…다가오는 ‘운명의 시간’

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하만주 워싱턴 특파원

승인 : 2026. 04. 07. 15:45

트럼프, 이란 불응 시 4시간 내 '전면 파괴' 경고
이란, 45일 휴전 거부·제재 해제 등 10개항 역제안
미·이란 협상 비관론 확산…지상전 현실화 우려 고조
US-ISRAEL-IRAN-WAR-POLITICS-TRUMP
도널드 트럼프 미국 대통령이 6일(현지시간) 워싱턴 D.C. 백악관 브리핑룸에서 이란 전쟁 관련 기자회견을 갖고 있다./AFP·연합
도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 제시한 협상 시한을 더는 연기하지 않겠다는 입장을 밝히면서 군사 충돌 확대 여부에 관심이 집중되고 있다. 시한 이후 '45일 휴전안'을 토대로 돌파구를 마련할지, 아니면 트럼프 대통령의 예고대로 이란 핵심 인프라에 대한 공격이 현실화될지 중대한 분기점에 놓였다는 평가가 나온다.

트럼프 대통령은 6일(현지시간) 이란에 최후통첩 시한(미 동부시간 7일 오후 8시·한국시간 8일 오전 9시)까지 미국의 요구에 불응하면 4시간 내 교량과 발전소를 전면 파괴할 것이라고 경고했다. 이어 "나라 전역을 하룻밤 만에 없앨 수 있으며, 그 밤은 내일 밤이 될 수도 있다"고 강조했다.

아울러 "내가 받아들일 수 있는 합의를 해야 한다. 그 합의의 일부는 우리가 석유와 그 밖의 모든 것의 자유로운 이동을 원한다는 것"이라며 호르무즈 해협 개방이 합의의 중요한 우선순위임을 거듭 밝혔다.

이에 대해 이란은 즉각적인 휴전 대신 항구적 종전과 제재 해제를 요구하는 역제안으로 맞섰다. 이란은 중재국을 통해 10개항의 요구안을 전달했으며, 군사 충돌의 전면 중단과 전후 재건 지원 등을 핵심 조건으로 내세운 것으로 전해졌다. 트럼프 대통령은 이란의 역제안에 대해 "의미 있는 제안이자 상당한 진전"이라면서도 "충분하지 않다"고 일축했다.

양측 간 입장 차가 좁혀지지 않으면서 협상 타결 가능성은 낮다는 관측이 나온다. 일부 중재국 관계자들은 시한 내 합의 도출이 쉽지 않을 것으로 보고 있는 것으로 전해졌다.

중재국이 제시한 45일 휴전안도 돌파구가 되지 못하고 있다. 이집트와 파키스탄, 튀르키예 등이 제안한 해당 방안은 즉각 휴전과 해협 개방을 포함하고 있지만, 이란은 재공격 방지 보장이 없다며 수용을 거부했다.

이집트 카이로주재 모즈타바 페르도우시 푸르 이란 외교사절단장은 AP통신에 "재공격을 받지 않는다는 보장이 있어야만 종전을 수용하겠다"며 "핵 협상 진행 중 미국의 공격을 받아 트럼프 행정부를 더 이상 신뢰하지 않는다"고 강조했다.
하만주 워싱턴 특파원
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