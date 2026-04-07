[포토] 금융보안 페러다임 전환 간담회

이찬진 금융감독원장과 이정문 더불어민주당 의원, 주요 금융협회장(은행·금투·생보·손보·여전업) 등 참석자들이 7일 서울 여의도 금융감독원에서 열린 '금융보안 페러다임 전환 간담회'에서 기념촬영을 하고 있다.