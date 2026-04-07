닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
정치 국회·정당

[포토] 금융보안 페러다임 전환 간담회

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260407010002082

글자크기

닫기

송의주 기자

승인 : 2026. 04. 07. 15:07

이찬진 금융감독원장과 이정문 더불어민주당 의원, 주요 금융협회장(은행·금투·생보·손보·여전업) 등 참석자들이 7일 서울 여의도 금융감독원에서 열린 '금융보안 페러다임 전환 간담회'에서 기념촬영을 하고 있다.
송의주 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

트럼프 “내일 밤 이란 전체 없앨 수 있다”…인프라 초토화 최후통첩

[르포]“돈만 주면 뭐든지 합니다”…난무하는 ‘범죄 대행’ 직접 접촉해보니

트럼프 “내일 자정까지 교량·발전소 완전 파괴”…이란 “망상, 오만한 수사”

김여정 “李 유감, 다행스럽고 현명한 처사...金도 솔직·대범 자세로 평가”

삼성전자 1분기 영업익 57조원…한국 기업 신기록

“QR 찍지 마세요” 집으로 온 검찰 ‘출석요구서’… 신종 보이스피싱 주의보

미 우주선 아르테미스Ⅱ, 40만㎞ 돌파…56년 만에 인류 최장거리 신기록

지금 뜨는 뉴스

“조폐공사 감다살이네”…‘돈명태 마그넷’ 4차도 완판

다채로운 자연과 체험 가득… 춘천 봄나들이 어때요?

봄밤 수놓는 빛의 향연…한강 드론라이트쇼 10일 개막

‘히틀러 찬양’ 칸예 웨스트, 영국 땅 못 밟나…자격 검토

4월의 서울, 벚꽃만 보기 아쉽다면 여기 어때요?