방사청, 무인차 사업 논란 정면돌파… “상반기 낙찰자 선정”

시제품 반출·SW 업데이트 의혹 해명

현대로템 성능평가 참여 사업 정상화

고의적 절차 지연 행위에 페널티 경고

"전력화 사업 안보 직결 신속히 추진"

한화에어로스페이스의 다목적무인차량 ‘아리온스멧’(왼쪽)'. 현대로템의 다목적 무인차량 'HR-셰르파'.

/제공=한화에어로스페이스·현대로탬 방위사업청이 최근 다목적 무인차량 성능확인평가와 관련해 현대로템의 사업 참여 의사를 공식 확인하면서 일각에서 제기된 '평가 불참' 우려가 해소됐다. 방사청은 예정대로 현대로템을 상대로 성능확인 절차를 진행한 뒤, 올해 상반기 안에 최종 낙찰자를 선정한다는 방침이다.



7일 방사청에 따르면 현대로템은 지난달 30일 정부의 성능확인 기준에 동의하고 참여 의사를 공식 표명했다. 이에 따라 방사청은 이달 6일부터 24일까지 현대로템 대상 성능확인을 실시할 계획이다.



방사청 관계자는 "성능확인 이후 기종결정평가와 방위사업기획관리분과위원회 등 후속 절차를 신속히 진행해 올해 상반기 안으로 최종 낙찰자를 선정할 것"이라고 밝혔다.



그동안 논란이 됐던 한화 측의 '시제품 무단 반출' 및 '소프트웨어 원격 업데이트' 의혹에 대해서도 방사청은 공식적으로 선을 그었다.



방사청은 성능확인용 시제 차량이 외부로 반출된 사실은 전혀 없다고 밝혔다. 논란이 된 장비는 성능확인용 시제 차량이 아닌 별도 장비이며, 업체의 장비 회수가 성능확인의 공정성에 영향을 미치지 않는다는 설명이다.



소프트웨어 원격 업데이트 의혹과 관련해서도 방사청은 민간 전문가 검증 결과, 부정 업데이트나 이상 징후는 확인되지 않았다고 밝혔다.



방사청은 또 "정부의 행정 미숙이나 관리 부실이라는 주장은 사실과 다르다"며 "공정하고 투명한 절차를 통해 우수한 장비가 전력화될 수 있도록 철저히 관리하고 있다"고 강조했다.



특히 방사청은 업체 간 과당 경쟁이나 이기주의로 군 핵심 전력화 일정이 지연되는 상황을 더는 방치하지 않겠다는 입장이다.



이용철 방위사업청장은 지난달 19일 기자간담회에서 "업체의 의도적인 사업 지연 행위를 차단하기 위한 제도 개선이 시급하다"고 말했다. 업계 안팎에서는 이를 두고 향후 입찰 과정에서 고의로 잡음을 일으키거나 절차를 지연시키는 행위에 대해 페널티 부과 등 제도적 대응이 뒤따를 수 있다는 경고성 메시지로 해석하고 있다.



방사청 관계자는 "육군 미래 전투체계인 '아미 타이거 4.0'의 적기 전력화는 국가 안보와 직결된 사안"이라며 "추가 지연 없이 사업을 신속히 추진하겠다"고 말했다.

좋아요 좋아요 0 슬퍼요 슬퍼요 0 화나요 화나요 0 후속기사 원해요 후속기사 원해요 0

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지 기사제보 후원하기