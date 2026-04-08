닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
전국 부산

부산 노후 신도시 재건축 첫발… 화명·금곡·해운대 1단계 확정

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260408010002540

글자크기

닫기

조영돌 기자

승인 : 2026. 04. 08. 16:16

국토부 승인 받은 비수도권 첫 사례… 1단계 기본계획 발표
화명·금곡 최대 370%, 해운대 최대 360%로 용적률 상향
다대·만덕·모라·개금·당감도 2단계 정비계획 속도
KakaoTalk_20260408_144114821
박형준 시장이 8일 오후 2시 브리핑을 열고 지은지 오래된 도시를 재건축하는 1단계 기본계획을 발표 하고 있다./조영돌 기자
부산시가 지은 지 오래된 신도시 재건축을 위한 1단계 기본계획을 내놓으며 정비사업에 본격 착수했다.

박형준 부산시장은 8일 오후 2시 시청 브리핑룸에서 노후 신도시 재건축을 위한 '1단계 기본계획'을 발표했다. 시는 이번 계획이 수도권이 아닌 지역에서 처음으로 국토교통부 승인을 받은 사례라고 밝혔다.

1단계 대상지는 북구 화명·금곡지구와 해운대구 일대다. 이번 계획의 핵심은 용적률 상향이다. 화명·금곡지구는 최대 370%, 해운대구는 최대 360%까지 기준이 높아진다. 이에 따라 건물을 더 높고 넓게 지을 수 있게 되면서 재건축 추진 여건도 한층 나아질 전망이다.

계획 인구도 함께 늘어난다. 화명·금곡지구는 기존보다 2만2000명 늘어난 9만7000명을 수용하는 규모로 조정된다. 해운대구는 2만8000명이 증가한 11만2000명 규모로 확대된다.

시는 지역 특성에 맞춘 정비 방향도 제시했다. 화명·금곡지구는 도서관과 공원 등 생활 사회간접자본(SOC)을 확충해 '15분 생활권' 중심의 주거지로 조성할 계획이다. 해운대구는 자율주행버스 도입과 보행 친화형 공원 조성을 통해 이동 편의성과 정주 환경을 함께 끌어올린다는 방침이다.

시는 1단계에 이어 2단계 대상지인 다대, 만덕, 모라, 개금·당감지구에 대한 기본계획 수립도 속도감 있게 추진할 예정이다. 2단계 계획은 2026년 말 고시를 목표로 하고 있다.

박형준 시장은 "이번 발표는 재건축이 계획 단계를 넘어 본격적인 실행 단계에 들어섰다는 의미"라며 "부산의 새로운 도시 활력을 만들어가겠다"고 말했다.
조영돌 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

“한우 밀냉면에 고기가 없다”…미슐랭 출신 셰프 식당, 구성 논란

트럼프 “이란 공습 2주 중단”…파키스탄 중재·쌍방 휴전 선언

호르무즈의 열쇠, 누가 쥐나…미·이란 ‘2주 휴전’ 이면과 이슬라마바드 협상 험로

호르무즈 갇힌 국내 유조선 7척 운항 촉각…산업부 “확인 중”

트럼프, 이란 협상 시한 추가 연기 검토…파키스탄 “2주 연장” 제안에 백악관 “답변 예정”

하정우 “대통령 승인하시면”…한동훈과 부산 ‘빅매치’ 성사되나

대전 도안자이 센텀리체 분양 임박… 기대감 속 ‘신중론’

지금 뜨는 뉴스

롯데월드타워로 ‘우주 워프’…서울 하늘에 뜬 스타워즈

“조폐공사 감다살이네”…‘돈명태 마그넷’ 4차도 완판

폴스타 4, 프리미엄 EV 존재감…“상품성·신뢰도 입증”

다채로운 자연과 체험 가득… 춘천 봄나들이 어때요?

봄밤 수놓는 빛의 향연…한강 드론라이트쇼 10일 개막