안양공무원노조, 시의원 10명 고소 “반민주적 행태 규탄”

윤경숙 의원, 인사권 남용 의혹 제기

공무원노조, 공정한 인사원칙 수호 선언

시의원들, 허위사실 유포 및 사과 요구

안양시공무원노조 0 안양시공무원노조가 8일 오전 10시 안양동안경찰서에 안양시의원 10명을 고소한 후 입장을 발표하고 있다. /엄명수 기자

전국공무원노동조합 안양시지부(노조)가 8일 노조 명예 훼손으로 안양시의회 의원 10명을 상대로 안양동안경찰서에 고소장을 제출했다.노조는 이날 기자회견문을 통해 "공공협력기관장 연임 결정이 관련 법령과 정당한 절차에 따라 이사회에서 의결된 사항인데 시의회 윤경숙 의원이 인사권에 대해 관계 공무원들에게 전화로 항의하고 예산 편성에 압박을 가하는 등 부당한 외압을 행사했다"고 주장했다. 노조 측은 이런 행위가 직권남용에 해당한다고 지적했다.노조는 "지난달 24일 부당한 인사 개입을 막고 공정한 인사 원칙을 지키기 위해 성명을 발표했다"며 "그러나 윤 의원을 포함한 10명의 시의원은 같은 날 오후 2시 기자회견을 열어 노조를 모욕적인 언사와 허위사실로 비난했다"고 밝혔다.그러면서 "해당 사안이 시의회 공식 안건이 아님에도 불구하고 '안양시의회는 결코 좌시하지 않을 것이다'라는 발언을 통해 시의회 전체의 입장인 것처럼 여론을 형성했다"고 덧붙였다.특히 노조는 "이번 고소가 특정 개인에 대한 대응이 아니라 공직사회 전체의 명예와 공정성을 지키기 위한 조치임을 강조했다. 또한 공무원이 정치적 공격의 대상이 되어서는 안 되며, 허위사실에 기반한 비난은 정당화될 수 없다"고 강조했다.노조는 수사기관에 허위사실 적시에 의한 명예훼손 및 모욕 혐의로 피고소인들에 대한 엄정한 수사를 요구했다. 아울러 관련 시의원들에게 허위사실 유포에 대한 공식 사과와 성명서 철회, 부당 인사 개입을 시도한 윤경숙 의원의 사퇴, 재발 방지 대책 마련 및 윤리특별위원회 외부인사 참여 보장을 촉구했다. 이러한 요구가 받아들여지지 않을 경우 법적 절차에 따라 책임을 묻겠다고 밝혔다.